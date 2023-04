Làm sạch bờ biển An Bàng

(QNO) - Hơn 2 ki lô mét bờ biển An Bàng (Cẩm An, Hội An) đã được hàng chục tình nguyện viên của Hội yêu rác Hội An dọn dẹp, rất nhiều rác thải sinh hoạt được thu gom gọn gàng, trả lại môi trường xanh sạch đẹp.

Hàng chục tình nguyện viên dọn rác sinh hoạt ở biển An Bàng. Ảnh: Q.H

Khoảng 2 giờ chiều cuối tuần, gần 30 tình nguyện viên cả nam lẫn nữ của Hội yêu rác Hội An đã cùng nhau thu gom các loại thùng xốp, chai, lọ, túi ni lông... trên bờ biển An Bàng.

Mỗi người một tay giúp bờ biển sạch hơn. Ảnh: Q.H

Anh Nguyễn Viết Hòa (SN 1990, phường Cẩm Châu), thành viên của Hội yêu rác Hội An cho biết, anh tham gia hoạt động này đã hơn 3 năm nay. Cạnh đó, anh còn tham gia các hoạt động khác như trồng cây xanh, vá đường giao thông bị hư hỏng trên địa bàn thành phố.

“Được tham gia các hoạt động cộng đồng, tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì góp phần bảo vệ môi trường, giúp người tham gia giao thông được an toàn” - anh Hòa chia sẻ.

Rác thải được phân loại trước khi mang đi tiêu hủy. Ảnh: Q.H

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, các tình nguyện viên đã thu gom được hàng chục khối rác thải sinh hoạt các loại trên hơn 2km bờ biển. Rác thải được phân thành 2 loại rác hữu cơ và vô cơ. Toàn bộ số rác thải được tập kết về một điểm và được Công ty CP Công trình công cộng Hội An đưa đi xử lý và tiêu hủy.

Hàng chục bao rác thải sinh hoạt được thu gom. Ảnh: Q.H

Anh Nguyễn Tấn Pháp - thành viên của hội cho biết hội có khoảng 50 thành viên, khi tổ chức các hoạt động tình nguyện về môi trường, hay vá đường có 20 - 30 thành viên cùng tham gia. Kinh phí tổ chức đều do các thành viên trong hội tự nguyện đóng góp. Ngoài việc nhặt rác, hội còn tổ chức nhiều chương trình khác như trồng cây xanh, vá đường, phát bánh mỳ chay vào hàng tuần.

“Qua các hoạt động thiện nguyện, chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp hãy yêu rác vì một trường xanh sạch đẹp, đồng thời mong muốn chia sẻ với cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn đường giao thông, hạn chế những tai nạn đáng tiếc” – anh Phát nói.

[VIDEO] - Hơn 30 tình nguyên viên tham gia dọn dẹp, làm sạch bờ biển An Bàng: