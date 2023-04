Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chuỗi sự kiện về môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở TN-MT nghiên cứu, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ Trái đất năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ TN-MT.

Được biết, Ngày nước thế giới (22/3/2023) được Liên hiệp quốc phát động ̣với chủ đề “Accelerating Change” - “Thúc đẩy sự thay đổi”; Ngày khí tượng thế giới (23/3/2023) được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “The Future of Weather, Climate and Water across Generations” - chủ đề tuyên truyền của Việt Nam là “Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau”; Chiến dịch giờ Trái đất năm 2023 được Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “The Biggest Hour for Earth” - “Thời khắc quan trọng cho Trái đất”.

Hưởng ứng chuỗi sự kiện nêu trên, Bộ TN-MT đề nghị các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp như treo pa nô, băng rôn, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp.

Tổ chức các tọa đàm, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương thức trực tuyến, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng thời lượng phát sóng các nội dung về tầm quan trọng của tài nguyên nước, thời tiết, khí hậu, dự báo, cảnh báo sớm, dự báo tác động, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh...