Trại hè san hô - sân chơi bổ ích cho học sinh

(QNO) - Cuối tuần qua, Chi đoàn Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm - Hội An phối hợp với Thành đoàn Hội An tổ chức chương trình Trại hè san hô ở Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An). Trại hè mang lại nhiều kiến thức bổ ích, sân chơi thú vị cho các em học sinh trong dịp hè này.

Học sinh được giới thiệu về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An. Ảnh: N.Q

Thực hành cấy ghép san hô tại biển Cù Lao Chàm. Ảnh: N.Q

Em Lê Nguyễn Quỳnh Châu, học sinh lớp 10C2 trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Hội An) tham gia trại hè chia sẻ, em được các anh chị tình nguyện viên giới thiệu về Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An, phương pháp bảo tồn san hô, xem phim về vườn ươm san hô, tham quan mô hình xử lý rác thải MRF và trải nghiệm làm nước rửa tay từ rác hữu cơ, thực hành cấy ghép san hô, tặng sách kỷ yếu về cách nhận biết, bảo vệ san hô...

“Em thấy chương trình trại hè này rất bổ ích, học được nhiều điều thực tế sau chuyến đi này. Em thích nhất là lặn biển ngắm san hô ở bãi Bấc, tự tay cấy ghép san hô trên đá, làm nước rửa tay từ rác hữu cơ. Đến với Cù Lao Chàm không có rác thải nhựa, môi trường rất sạch sẽ, mát mẻ và không khí trong lành. Thời gian tới, có dịp em sẽ tới thăm quan nơi đây để trải nghiệm thêm lần nữa” – em Châu hào hởi.

Nhiều học sinh hào hứng thử làm nước rửa tay từ rác hữu cơ. Ảnh: N.Q

Cùng tham gia trại hè, em Đặng Văn Lộc, lớp 11C2 trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Hội An) không dấu được cảm xúc, vui vẻ nói: “Em rất thích thú những trò chơi do các anh chị thanh niên tình nguyện tổ chức, tìm hiểu về con người Cù Lao Chàm thân thiện, dễn mến. Hai ngày sinh hoạt ở đảo giúp em có thêm nhiều bạn mới, thắt chặt tình đoàn kết bạn bè hơn. Em mong rằng, sẽ có thêm nhiều sân chơi bổ ích được tổ chức như thế này cho chúng em trong mỗi dịp hè về”.

Tắm biển ngắm quầng thể san hô tạii bãi Bấc. Ảnh: N.Q

Anh Nguyễn Hồng Ánh – giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo (TP.Hội An) đưa đoàn học sinh đi tham quan trải nghiệm cho biết, đợt này trường có 13 em học sinh của trường tham gia trại hè.

"Hoạt động trải nghiệm san hô khá bổ ích dành cho học sinh, giúp cho các em hiểu rõ tầm quan trọng của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Cạnh đó việc giáo dục cho các em học sinh về bảo vệ, bảo tồn phát triển các giá trị của rạn san hô hiện nay, khi mà tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng gia tăng làm nguy hại đến hệ sinh thái biển. Và việc chung tay của các em học sinh "Nói không với rác thải nhựa 1 lần" góp phần vào việc bảo vệ môi trường bền vững”– thầy Ánh bày tỏ.

Ông Huỳnh Lê Vũ Hoàng – Bí thư Chi đoàn Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Hội An cho biết, chương trình Trại hè san hô năm 2022 có khoảng 40 học sinh tham gia. Trại hè được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em, giúp nâng cao sáng tạo, chủ động, gắn kết thiên nhiên và con người.

"Mục tiêu quan trọng khác từ chương trình này là thói quen bảo vệ môi trường, sống hài hòa với thiên nhiên, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị đặc trưng của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An. Đây là lần thứ 2 tổ chức trại hè, chi đoàn cơ quan sẽ duy trì và tổ chức thường niên để nhiều học sinh có dịp tham gia trải nghiệm” – ông Hoàng nói.

[VIDEO] - Học sinh trải nghiệm cấy san hô tại biển Cù Lao Chàm: