Trash Hero Hội An nhặt rác ở bờ biển An Bàng

(QNO) - Hơn một tháng qua, các thành viên của nhóm Trash Hero Hội An và hàng chục tình nguyện viên địa phương đi tìm nhặt rác tại bờ biển An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An).

Hàng chục tình nguyện viên nhặt rác tại biển An Bàng. Ảnh: N.Q

Tại bãi biển An Bàng, 7 thành viên nhóm Trash Hero Hội An cùng với nhiều chị em Hội Phụ nữ phường Cẩm An và nhân viên ÊMM Hotel Hoi An ra quân nhặt rác. Dụng cụ nhặt rác khá đơn chỉ có vài chiếc cào cào, đôi găng tay bảo hộ và nhiều bao tải đựng rác.

Các thành viên của nhóm Trash Hero Hội An cùng nhau nhặt rác tại bãi biển. Ảnh: N.Q

Các tình nguyện viên chia làm nhóm nhỏ đi dọc theo bờ biểnhơn 1km để nhặt túi ni lông, chai nhựa, dây, lưới… Chừng 2 tiếng đồng hồ, họ đã thu gom được hàng chục bao rác thải các loại.

Chị Sunnie rất vui khi vừa du lịch vừa nhặt rác, làm sạch môi trường. Ảnh: N.Q

Chị Sunnie Fernandes (quốc tịch Mỹ) một thành viên của Trash Hero Hội An đang nhặt rác tại bãi tắm An Bàng, chị Sunnie chia sẻ: “Tôi rất vui khi cùng nhặt rác tại bãi biển Hội An. Mỗi lần nhặt rác ở bờ biển, tôi gặp gỡ nhiều bạn bè quốc tế đang sống ở Hội An và người dân địa phương để hiểu thêm về văn hóa nơi đây. Tôi là người yêu biển, yêu thiên nhiên nên cảm thấy hạnh phúc khi được dọn sạch rác ở bãi biển, vừa du lịch vừa hưởng thụ cuộc sống đáng yêu ở đây”.

Củi khô được tiêu hủy ngay tại chỗ. Ảnh: N.Q

Anh Lê Hoàng Mỹ đến từ Hà Nội cho biết: “Nhặt rác giúp cảnh quan bờ biển Hội An sạch hơn. Được làm điều gì đấy tôi cảm thấy rất vui và muốn mọi người đồng lòng hưởng ứng để bảo vệ mẹ thiên nhiên” - anh Mỹ tâm sự.

Sau mỗi đợt mưa gió, bờ biển An Bàng bị sạt lở nghiêm trọng, gốc cây nằm lộ lên mặt đất, nhiều túi ni lông, chai nhựa, chai thủy tinh, vải… bị sóng biển đánh dạt vào bờ nằm vương vãi khắp nơi và bám chặt vào rễ cây cối. Để nhặt rác an toàn, các tình nguyện viên đeo bao tay, hoặc dùng cào cào để bới lấy rác.

Dụng cụ nhặt rác là chiếc cào cào và đôi găng tay. Ảnh: N.Q

Chị Đỗ Thị Diệu Trúc - trưởng nhóm Trash Hero Hội An cho biết, sau khi nhặt rác thải về, họ sẽ phân loại rác dễ phân hủy và khó phân hủy. Những chai lọ, rác thải nhựa, dây thừng sẽ tái chế thành những thùng đựng rác, hoặc đồ dùng trang trí… còn rác thải hữu cơ được tập kết và bàn giao cho Công ty Công trình công cộng Hội An chuyển đi tiêu hủy.

Rác thải được cho vào bao tải và vận chuyển ra đường để đưa đi tiêu hủy. Ảnh: N.Q

Được biết, nhóm Trash Hero Hội An có 7 thành viên (4 người nước ngoài và 3 người Việt Nam) đang sinh sống và làm việc tại TP.Hội An. Họ thường xuyên phối hợp với hơn 20 tình nguyện viên ở địa phương ra quân nhặt rác tại bãi biển An Bàng (phường Cẩm An) cho đến khu vực bãi tắm phường Cửa Đại vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Qua bàn tay khéo léo của các tình nguyện viên, rác thải biến thành đồ trang trí dễ thương. Ảnh: N.Q

Chị Pavla (quốc tịch Anh) một trong những thành viên sáng lập ra nhóm Trash Hero cho biết, hiện ở Việt Nam có 4 chi hội, Trash Hero Sông Cầu, Hồ Chí Minh, Hội An và Hà Nội với nguyện vọng là thu gom được nhiều rác nhất có thể. Thông qua việc nhặt rác họ lan tỏa thông điệp sống xanh, không rác thải nhựa. Kết nối người dân địa phương với người nước ngoài để dạy trẻ em biết cách phân loại rác và tác hại của rác nhựa với môi trường.