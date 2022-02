Yêu cầu khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại cảng cá Tam Quang

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Núi Thành, tổ công tác UBND xã Tam Quang đã lập biên bản hiện trường, đề nghị khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát tại cảng cá Tam Quang.

Trước đó, nhân dân ở khu vực các thôn An Hải Đông, An Hải Tây (xã Tam Quang, huyện Núi Thành) phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại cảng cá Tam Quang do Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại cảng cá Tam Quang có phát sinh mùi hôi từ khâu nhập nguyên liệu và phế thải (gồm đầu, vảy, nội tạng cá) của kho sơ chế và cấp đông thủy hải sản. Cạnh đó, nước thải tại khu vực cầu cảng chưa được thu gom triệt để.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát không thực hiện một số nội dung theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Cụ thể, chưa giám sát môi trường định kỳ, kho chứa chất thải nguy hại chưa đảm bảo. Qua kiểm tra, UBND huyện Núi Thành đã ban hành Công văn số 1690 yêu cầu công ty khắc phục các nội dung còn tồn tại.