Khoa học - Công nghệ Một cơ sở sản xuất mắm bị phạt 24 triệu đồng vì vi phạm quyền sở hữu công nghiệp Theo báo cáo của Sở KH&CN, trong 9 tháng đầu năm 2024, đơn vị tiếp nhận 1 đơn đề nghị xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và 1 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh chuyển sang.

Cụ thể, đơn đề nghị xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của bà N.T. P. đối với cơ sở kinh doanh của ông N.V.T, có địa chỉ thôn Trung Phú 2 (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn). Thanh tra Sở KH&CN đã tham mưu lãnh đạo sở tiến hành xác minh và trả lời bằng văn bản cho bà P. theo đúng quy định.

Ngoài ra, tiếp nhận, xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh do cơ sở sản xuất mắm Tuyến Hạnh con trai Dì Cẩn (địa chỉ: thôn Đông Đức, xã Điện Thọ, Điện Bàn) do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh chuyển sang.

Nội dung xử phạt vi phạm hành chính về việc sản xuất mắm mang dấu hiệu “con trai Dì Cẩn”, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “Dì Cẩn” (đã được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 139119 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp) với số tiền phạt 24 triệu đồng; phạt bổ sung đình chỉ hoạt động sản xuất hàng hóa vi phạm trong vòng 2 tháng kể từ ngày 2/4/2024 và loại bỏ các yếu tố vi phạm trên các sản phẩm mắm.