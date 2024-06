Xã hội

Một du khách nước ngoài tử vong khi tắm biển An Bàng

(QNO) - Chiều 7/6, khi đang tắm biển gần bờ ở biển An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An), một du khách Hàn Quốc bất ngờ bị đột quỵ và tử vong.