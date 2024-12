An ninh trật tự Một Tiktoker bị xử phạt do đăng tải thông tin sai sự thật (QNO) - Công an huyện Bắc Trà My vừa ra quyết định xử phạt một Tiktoker do cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Theo quyết định, Công an huyện Bắc Trà My xử phạt hành chính đối với ông M.V.D. (SN 1986, trú tại tổ Đồng Trường, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) với số tiền phạt 7,5 triệu đồng.

Ông D. bị xử phạt do đã lợi dụng mạng xã hội trong các ngày 16, 17, 18 và 20/8 để đăng tải 8 video có nội dung cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của các cá nhân, xảy ra tại thị trấn Trà My, Bắc Trà My.

Hành vi của ông D. vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), vi phạm hành chính với nhiều người theo điểm m, khoản 1, Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh hình phạt tiền, ông D. còn bị buộc phải gỡ bỏ các bài viết và video vi phạm trên nền tảng mạng xã hội như Facebook và TikTok trong thời hạn quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần sử dụng một cách đúng đắn, có trách nhiệm, nâng cao ý thức trong việc kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải nội dung lên các nền tảng trực tuyến