Xã hội Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến đường tại Quảng Nam (QNO) - Sở Xây dựng Quảng Nam thông tin, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 1 gây ngập sâu nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

Nước lũ băng qua gây chia cắt tuyến ĐT609 về vùng A huyện Đại Lộc. Ảnh: Sở Xây dựng cung cấp

Thống kê lúc 8 giờ sáng nay 12/6, tuyến ĐT603B đoạn qua phường Cẩm An (TP.Hội An) bị ngập 0,1 - 0,3m khiến phương tiện đi lại khó khăn. Hai tuyến ĐT609 và ĐT615B bị ách tắc lưu thông do nước ngập sâu thuộc địa phận xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc) và xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước).

Cụ thể, tuyến ĐT609 bị tắc đường tại lý trình km33+100 (cầu Ba Khe 2, xã Đại Đồng) do nước ngập sâu 0,5m. Tuyến ĐT615B bị tắc đường tại lý trình km15+800 (ngầm sông Tum, xã Tiên Lãnh) do nước ngập sâu 1,5m. Đơn vị quản lý 2 tuyến nêu trên đã lắp đặt rào chắn và cảnh báo.

Nước băng qua ngầm sông Tum trên tuyến ĐT615B. Ảnh: Sở Xây dựng cung cấp

Mưa lớn cũng khiến việc lưu thông trên tuyến quốc lộ 40B và quốc lộ 14E gặp khó khăn do đang triển khai thi công. Sở Xây dựng đã đề nghị chủ đầu tư dự án chỉ đạo đơn vị thi công lắp đặt biển cảnh báo đầy đủ, đảm bảo giao thông và hướng dẫn nhân dân, phương tiện đi lại an toàn.

Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân khi di chuyển phải chủ động, có phương án phòng tránh tai nạn do lũ lụt, sạt lở đất bất ngờ gây ra.

* Tại huyện Quế Sơn, tuyến ĐT611 đoạn từ trung tâm xã Quế Lộc đi thị trấn Trung Phước hiện ngập cục bộ. Ghi nhận lúc 8 giờ sáng 12/6, tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Lộc nước ngập sâu khoảng 0,5m, kéo dài hàng chục mét.

Lực lượng chức năng căng dây, đặt biển cảnh báo trên tuyến ĐT611 qua xã Quế Lộc. Ảnh: MINH THÔNG

Lãnh đạo UBND xã Quế Lộc đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng dân quân, công an xã khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn. Các điểm ngập sâu được giăng dây, cắm biển cảnh báo và lập chốt chặn.

Ông Phạm Phú Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Lộc cho biết, địa phương đang theo dõi sát sao tình hình mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó nếu tình hình tiếp tục phức tạp.

Một số khu dân cư, đường giao thông ở xã Quế Lộc bị chia cắt cục bộ. Ảnh: MINH THÔNG