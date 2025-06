Nông nghiệp - Nông thôn Mưa lớn kéo dài, nhiều vùng lúa và hoa màu ở Đại Lộc bị hư hại do ngập sâu (QNO) - Do ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài, mực nước sông dâng cao cùng với tình trạng thủy điện xả lũ, nhiều vùng sản xuất lúa và hoa màu của Đại Lộc bị ngập úng sâu.

Tiêu điều bởi mưa lũ "trái mùa"

Sáng sớm ngày 12/6, giữa cơn mưa lớn xối xả như trút nước, đứng nhìn dòng nước từ thượng nguồn không ngừng đổ về, nhấn chìm cả vùng hoa màu rộng lớn, nhiều nông dân không khỏi tiếc thương bởi công sức mùa màng bỗng chốc mất sạch.

Nhiều diện tích dưa hấu, bắp nếp thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa bị ngập sâu. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo khảo sát, có tới vài chục héc ta canh tác dưa hấu, ớt của người dân thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa chuẩn bị thu hoạch bị ngập sâu trong nước.

Ông Hồ Văn Tèo (tổ 3, Phiếm Ái 2) không khỏi xót xa khi nhìn cảnh toàn bộ 10 sào dưa hấu của gia đình ông chỉ còn vài ngày nữa bắt đầu thu hoạch đã bị ngập sâu. Với dưa hấu, chỉ cần bị ngập nước thì xem như nông dân trắng tay, bởi dưa bị hư hại nhanh, không có người mua.

Rau màu bị ngập úng. Ảnh: HOÀNG LIÊN

“Với 10 sào dưa, chi phí giống, phân bón, vật tư, nhân công gia đình tôi đổ ra ngót nghét gần 60 triệu đồng. Chừ thì tất cả đã chìm trong biển nước, tất cả đã mất sạch, không cách chi gỡ gạc nổi” - ông Tèo bần thần.

Cùng chung cảnh ngộ, hộ ông Trần Quốc Tuấn trồng 5 sào dưa hấu, các hộ ông Trương Trung, Trương Ánh, Trương B… cũng trồng từ 3-5 sào dưa hấu sắp thu hoạch cũng bị mất trắng. Nhiều diện tích bắp nếp ngọt, bắp lai của người dân Phiếm Ái 2 trồng đã đã trổ đòng, một số diện tích bắp đã kết hạt cũng bị ngập úng khiến nông dân đứng ngồi không yên. “Với nhà nông, đầu tư biết bao công sức, vốn liếng, trông chờ tới ngày thu hoạch để có tiền trang trải nợ nần, nuôi con ăn học. Không ngờ giữa mùa hè nắng gay gắt lại xảy ra cảnh mưa lớn, lũ lụt. Gia đình tôi trồng mấy sào bắp, ớt đến nay coi như mất sạch” - ông Trần Thái, thôn Phiếm Ái 2 nói.

Nhiều vùng hoa màu ở Đại Nghĩa bị ngập trắng. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo ông Trương Ớ - Trưởng thôn Phiếm Ái 2, hiện có 70% diện tích hoa màu của thôn gồm: ớt, dưa hấu, đậu xanh, bắp, đậu đen… bị ngập sâu trong nước, bên cạnh nhiều diện tích lúa xuống giống bị trôi, bị thối giống do ảnh hưởng bởi mưa lớn.

"Hiện, qua khảo sát của thôn, có 70% diện tích hoa màu đã bị ngập sâu, hư hại, mất trắng. Chiều 12/6, thủy điện Đắc Mi 4 tiếp tục xả lũ, mức độ ngập và thiệt hại sẽ gia tăng. Chưa khi nào xảy ra cảnh mưa lũ trái mùa như năm nay. Mong ngành nông nghiệp có những hỗ trợ thiệt hại cấp thiết cho bà con để động viên nhân dân vượt qua khó khăn” - ông Trương Ớ chia sẻ.

Thiệt hại nghiêm trọng

Tại vùng “rốn lũ” Đại Hưng (Đại Lộc), những cơn mưa lớn như trút nước cùng với tình trạng nước trên thượng nguồn đổ về, trong đêm 11/6 và sáng 12/6, nhiều cánh đồng hoa màu, bãi biền, vườn trồng cây ăn quả của người dân nơi đây đã bị ngập sâu.

Bà T.T.N. (50 tuổi, thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng) cho biết, mấy sào trồng mít, ổi của gia đình bà đã bị ngập sâu. Thiệt hại nặng nhất là cây ổi với gần 50 gốc ổi đang cho sai quả bị ngập sâu trong nước.

Một số hộ nỗ lực vớt số dưa bị ngập. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo UBND xã Đại Hưng, đến 10 giờ ngày 12/6, do ảnh hưởng mưa lớn kết hợp thủy điện Sông Côn 2 xả lũ, trên địa bàn xã, nhiều tuyến đường giao thông, nhà dân tại các thôn Đại Mỹ, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Trung Đạo, Thạnh Đại… bị ngập sâu. Toàn bộ diện tích trồng hoa màu và lúa của xã Đại Hưng đều bị ngập trong nước. Trong đó có 112,4ha cây màu, 228,8ha cây lúa bị ngập.

Trên địa bàn thôn Yều, xã Đại Hưng có 2 con trâu, bò bị chết do ngạt nước. Các thôn còn lại chưa thống kê được do nước lớn gây chia cắt ở một số vùng trũng thấp. Toàn xã Đại Hưng cũng có hơn 700 nhà bị ngập lụt do ảnh hưởng bởi mưa lũ "trái mùa".

Vụ hè thu 2025, toàn huyện Đại Lộc gieo trồng 4.200ha cây lúa, với dự kiến năng suất theo kế hoạch 63 tạ/ha để có sản lượng đạt 26.460 tấn. Gieo trồng hơn 1.255ha cây ngô vụ xuân hè và hè thu, dự kiến năng suất kế hoạch 60,25 tạ/ha.

Theo ông Trần Việt Phương - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đại Lộc, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, tình hình xả lũ của các thủy điện, nhiều vùng bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt nên việc thống kê chính xác mức độ thiệt hại còn gặp khó khăn.

Tuy nhiên, qua báo cáo sơ bộ từ các địa phương, toàn huyện có cả nghìn héc ta lúa, hoa màu bị ngập úng, hư hại. Cụ thể, xã Đại Lãnh có hơn 200ha lúa, gần 60ha màu; xã Đại Cường toàn bộ 185ha cây hoa màu bị ngập úng, hư hại và gần 500ha lúa bị ngập úng. Tại thị trấn Ái Nghĩa, 273ha cây trồng bị ngập úng, trong đó có hơn 200ha lúa vừa gieo sạ, 61ha cây màu bị ngập…