An ninh trật tự Năm 2024, Công an huyện Tiên Phước điều tra làm rõ 80 vụ án hình sự (QNO) - Sáng 7/1/2025, Công an huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác công an năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: N.H

Năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tiên Phước cơ bản được giữ vững.

Lực lượng công an phát hiện 15 vụ/103 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép, trong đó xử lý vi phạm hành chính 9 vụ/74 đối tượng với số tiền phạt 113 triệu đồng; phát hiện 14 vụ phạm tội về ma túy; xử lý vi phạm hành chính 76 vụ/81 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa 89 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Công an phối hợp các lực lượng tổ chức 74 đợt truy quét khai thác lâm khoáng sản trái phép, qua đó vận động 23 người dân không khai thác vàng trái phép, phá hủy nhiều phương tiện, vật dụng khai thác vàng trái phép.

Tiếp nhận 63 người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương; tạo điều kiện cho 6 trường hợp chấp hành xong án phạt tù vay vốn phát triển sản xuất với số tiền 550 triệu đồng.

Công an huyện Tiên Phước ra quân tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: N.H

Công tác điều tra, xử lý các vụ án hình sự đảm bảo đúng quy định pháp luật. Công an huyện điều tra làm rõ 80 vụ/75 bị can; đặc biệt án nghiêm trọng đạt 90%.

Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức 764 ca tuần tra, phát hiện 1.035 trường hợp vi phạm, tạm giữ 468 phương tiện, xử phạt hơn 2 tỷ đồng. Công an huyện thu nhận, truyền dữ liệu 14.759 hồ sơ cấp căn cước công dân và căn cước, 3.420 hồ sơ định danh điện tử và đã bàn giao 13.899 căn cước cho công dân.

Với những kết quả đạt được, Công an huyện Tiên Phước đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Đảng bộ Công an huyện được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công an xã Tiên Hiệp được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an.