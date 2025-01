Kinh tế Năm 2024, Công ty Điện lực Quảng Nam cung cấp gần 2,75 tỷ kWh sản lượng điện thương phẩm, tăng 9,53% (QNO) - Sáng 10/1, Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và hội nghị người lao động năm 2025.

Quang cảnh hội nghị của Công ty Điện lực Quảng Nam. Ảnh: PHAN VINH

Theo đó, năm 2024, Công ty Điện lực Quảng Nam cung cấp gần 2,75 tỷ kWh sản lượng điện thương phẩm, tăng 9,53% so với cùng kỳ năm 2023. Tổn thất điện năng 3,19% thấp hơn 0,04% so với cùng kỳ. Thời gian mất điện trung bình/1 khách hàng lưới phân phối 207,8 phút, thấp hơn 101,1 phút/khách hàng so với kế hoạch được giao lộ trình.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Nam thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, ổn định thu nhập cho người lao động. Năm 2024, có 60 trường hợp ốm đau, thai sản được bảo hiểm xã hội thanh toán với số tiền gần 500 triệu đồng. Kịp thời thăm hỏi các cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm...

Thời gian qua, người lao động của Công ty Điện lực Quảng Nam luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: PHAN VINH

Công ty Điện lực Quảng Nam cũng đạt 92,14% tỷ lệ lao động tiên tiến; 5/28 tập thể Lao động xuất sắc; 21/28 tập thể Lao động tiên tiến; Công đoàn đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; Đoàn Thanh niên công ty đạt danh hiệu "Tiên tiến".

Mục tiêu chính năm 2025 của công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, nâng cao hiệu quả trong quản lý và điều hành; đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao.

Nhiều cá nhân, tập thể của Công ty Điện lực Quảng Nam được khen thưởng. Ảnh: PHAN VINH

Công ty Điện lực Quảng Nam cũng đặt ra một số giải pháp như vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện phân phối, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống của nhân dân; nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Đảm bảo việc làm, đời sống người lao động; tiếp tục khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số...