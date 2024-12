Du lịch Năm 2024, doanh thu từ du lịch Quảng Nam ước đạt 9.200 tỷ đồng (QNO) - Chiều nay 30/12, Sở VH-TT&DL Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Sở VH-TT&DL tổng kết công tác năm 2024. Ảnh: N.P

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL, năm 2024 toàn ngành triển khai đạt kết quả tốt trên hầu hết lĩnh vực. Sở tham mưu tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2024), kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Thượng Đức (7/8/1974 - 7/8/2024), 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Trác (4/11/1904 - 4/11/2024).

Công tác bảo tồn, bảo tàng và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa dân tộc được triển khai thực hiện tốt. Sở đã tham mưu trình Bộ VH-TT&DL ban hành quyết định công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tri thức dân gian Mỳ Quảng tỉnh Quảng Nam; xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với 3 di tích: mộ Phạm Phú Thứ, địa điểm Chiến thắng Bồ Bồ (cùng tại thị xã Điện Bàn), mộ Đỗ Đăng Tuyển (huyện Đại Lộc).

Sở VH-TT&DL tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách cho công tác đào tạo bóng đá trẻ, Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam và các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí dưới nước và sản phẩm du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh.

Thành lập 8 đoàn vận động viên tham gia các giải thể thao quần chúng quốc gia và đoạt 80 huy chương (14 huy chương vàng, 24 huy chương bạc, 42 huy chương đồng); đặc biệt tại giải Bơi cứu đuối thanh thiếu nhi toàn quốc "Đường đua xanh" tại tỉnh Thanh Hóa, đội tuyển bơi của tỉnh thi đấu xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn với 11 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 28 huy chương đồng.

Trong năm cử 45 đoàn vận động viên tham gia các giải thể thao thành tích cao cấp khu vực và quốc gia, kết quả đoạt 195 huy chương (58 huy chương vàng, 63 huy chương bạc và 74 huy chương đồng); tham gia thi đấu 6 giải quốc tế, kết quả giành 18 huy chương (8 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng)...

Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch trong năm 2024. Ảnh: Q.T

Trên lĩnh vực du lịch, thương hiệu du lịch Quảng Nam tiếp tục được khẳng định trong nước và trên thế giới, nhận nhiều danh hiệu, giải thưởng do các chuyên trang du lịch nổi tiếng trao. Quảng Nam được vinh danh là Điểm đến trong nước thu hút và ấn tượng nhất năm 2024.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch năm 2024 ước đạt 8 triệu lượt, tăng 14% so với năm 2023 và vượt 6% so với kế hoạch. Trong đó khách quốc tế ước đạt 5,5 triệu lượt, tăng 20% và vượt 8% so với kế hoạch; khách nội địa ước đạt 2,5 triệu lượt, tăng 7% và vượt 1% so với kế hoạch.

Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2024 ước đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2023. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 21.620 tỷ đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Nam; trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh cho 2 tập thể...