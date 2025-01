Kinh tế Năm 2024, hơn 48.300 lượt hộ nghèo, cận nghèo, chính sách được vay vốn ưu đãi (QNO) - Đó là thông tin từ chương trình hội nghị tổng kết năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 vừa được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Nam tổ chức.

Tín dụng chính sách giúp người dân vùng cao Nam Trà My đầu tư trồng sâm Ngọc Linh hiệu quả. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Lê Hùng Lam - Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam cho biết, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn Quảng Nam đến ngày 31/12/2024 là hơn 8 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 655,5 tỷ đồng so với đầu năm).

Trong đó, nguồn vốn trung ương hơn 6 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 353,3 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 74,98% tổng nguồn vốn). Nguồn vốn huy động qua tổ chức, cá nhân và qua các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) hơn 1,2 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 152,6 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 15,26% tổng nguồn vốn). Vốn nhận ủy thác từ ngân sách tỉnh, huyện hơn 789 tỷ đồng (tăng hơn 159,5 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 9,76% tổng nguồn vốn).

Đến ngày 31/12/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 660 tỷ đồng so với đầu năm, tăng trưởng đạt 9,4%), hoàn thành 100% kế hoạch Ngân hàng CSXH Việt Nam giao với 141.283 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ nguồn vốn Trung ương là hơn 7,2 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 505 tỷ đồng so với đầu năm); dư nợ nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 778 tỷ đồng (tăng hơn 155,1 tỷ đồng so với đầu năm).

Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn chi nhánh chỉ chiếm tỷ lệ 0,18% tổng dư nợ. Toàn tỉnh có 4 đơn vị không có nợ quá hạn là Hội An, Phước Sơn, Đông Giang và Bắc Trà My.

Người dân huyện Thăng Bình đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn hiệu quả nhờ tiếp cận vốn vay ưu đãi. Ảnh: Q.VIỆT

Đến ngày 31/12/2024, toàn tỉnh có 3.380 tổ TK&VV. Trong đó, có 3.252 tổ TK&VV xếp loại tốt (chiếm tỷ lệ 96,21%), 126 tổ TK&VV xếp loại khá (tỷ lệ 3,72%), 2 tổ xếp loại trung bình (tỷ lệ 0,05%).

Trong năm 2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng với 140.785 khách hàng dư nợ (chiếm 99,7% tổng dư nợ).

Nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCS tăng hơn 710,5 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn ủy thác của Quảng Nam lên hơn 789 tỷ đồng. Điển hình một số địa phương ủy thác ngân sách sang NHCS cao gồm Hội An hơn 39,2 tỷ đồng, Tam Kỳ hơn 29 tỷ đồng, Núi Thành hơn 13,6 tỷ đồng…

Tín dụng chính sách giúp người dân huyện Phú Ninh phát triển sản phẩm OCOP. Ảnh: Q.VIỆT

Tín dụng chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh cho hơn 48.300 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo, chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm 2025, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng đạt 8 - 10%, riêng dư nợ đạt hơn 8,7 nghìn tỷ đồng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, chính sách.