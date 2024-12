Nông nghiệp Năm 2024, huyện Thăng Bình có 7 công ty liên kết sản xuất 515,6ha lúa giống (QNO) - Ông Nguyễn Văn Húy - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, trong năm 2024, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt (lúa, bắp) là 16.745ha; tổng sản lượng đạt 101.668 tấn (tăng 4.770 tấn so với năm 2023).

Năng suất và sản lượng đậu phụng của huyện Thăng Bình tăng so với năm 2023. Ảnh: Q.VIỆT

Đối với cây lúa, diện tích sản xuất năm 2024 là 16.086,4ha (tăng 144,6ha so với năm 2023). Năng suất lúa đạt 60,89 tạ/ha (cao hơn 2,4 tạ/ha so với năm 2023); sản lượng đạt 97.952 tấn (tăng 4.700 tấn so với năm 2023).

Nông dân huyện Thăng Bình canh tác cây bắp trên diện tích 659,5ha (bằng năm 2023). Năng suất bắp đạt 56,35 tạ/ha (cao hơn 1 tạ/ha so với năm 2023); sản lượng đạt 3.716 tấn (tăng 70 tấn so với năm 2023).

Đối với cây đậu phụng, năng suất bình quân đạt 20,97 tạ/ha (cao hơn 4,27 tạ/ha so năm trước); sản lượng 4.969 tấn (tăng 985 tấn so với năm 2023). Năng suất khoai lang đạt 86,18 tạ/ha; sản lượng đạt 6.704 tấn (giảm 456 tấn so với năm 2023)...

Nông dân trồng rau sạch ở xã Bình Triều (Thăng Bình). Ảnh: Q.VIỆT

Theo ông Nguyễn Văn Húy, trong năm 2024, huyện tiếp tục triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Toàn huyện đã chuyển đổi 354,76ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng hằng năm (313,7ha), cây trồng lâu năm (5,06ha) và cây dược liệu (36ha).

UBND huyện Thăng Bình chú trọng xây dựng mô hình sản xuất cây trồng tập trung theo tiêu chuẩn nông nghiệp tốt (GAP, VietGAP) và thiết lập cấp mã số vùng trồng với diện tích 50ha. Về tích tụ ruộng đất, trong năm tích tụ được 48ha ở xã Bình Quý để trồng lúa thương phẩm, 4ha ở xã Bình Phục để sản xuất sen.

Liên kết sản xuất lúa giống ở huyện Thăng Bình. Ảnh: Q.VIỆT

Liên kết sản xuất lúa giống được triển khai rộng khắp toàn 22 xã, thị trấn. Năm 2024 có 7 công ty liên kết sản xuất với 515,6ha (vụ đông xuân triển khai 308ha, vụ hè thu 207,63ha).