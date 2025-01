Kinh tế Năm 2024, tổng thu, chi cân đối ngân sách Quảng Nam đều gia tăng (QNO) - Căn cứ số liệu thực thi, chi trên hệ thống Tabmis, ngày 8/1/2025, UBND tỉnh Quảng Nam công bố (đến hết ngày 31/12/2024), tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2024 đạt 117,6% 9 (tăng 17,6%) dự toán HĐND tỉnh giao (27.759 tỷ đồng), bằng 110,7% (tăng 10,7%) so cùng kỳ năm trước.

Chi cho đầu tư phát triển đạt 123% dự toán. Ảnh minh họa: T.D

Theo thống kê, thu nội địa đạt 113% dự toán (22.717 tỷ đồng), tăng 5% so cùng kỳ và thu thuế xuất nhập khẩu tăng 42,5% dự toán (4.988 tỷ đồng), tăng 50,94% so cùng kỳ năm trước.

Chi ngân sách địa phương đạt 77% dự toán (24.270 tỷ đồng), tăng 6% so cùng kỳ năm trước. Các nhiệm vụ chi đều bám sát dự toán giao.

So dự toán đầu năm và cùng kỳ năm trước, chi cân đối ngân sách địa phương đạt 69% dự toán (19.594 tỷ đồng), tăng 3%, bao gồm: chi đầu tư phát triển đạt 123% dự toán (6024 tỷ đồng), bằng 89%, chi thường xuyên đạt 96% dự toán (13.494 tỷ đồng), tăng 11%, chi trả nợ lãi các khoản đạt 86% dự toán (74,2 tỷ đồng) và chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính đạt 100% dự toán.

Ngoài ra, chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương gia tăng. Dự toán HĐND tỉnh giao 3.038 tỷ đồng, thực hiện đến hết quý IV năm 2024 là 4.676 tỷ đồng, bằng 154% so với dự toán và tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, do chi từ nguồn năm trước chuyển sang.