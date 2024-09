Nam Trà My lên phương án bố trí nơi ở mới cho các hộ dân làng Tăk Chay

THIỆN TÙNG - 20/09/2024 21:03

QNO - Do ảnh hướng bởi mưa lớn những ngày qua, hàng chục hộ đồng bào Xơ Đăng tại huyện vùng cao Nam Trà My đã phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Với con số cần di dời quá lớn, chính quyền địa phương đã khảo sát thực tế và lên phương án để sớm có nhà cho người dân trong mùa mưa năm nay.