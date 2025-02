Bạn cần biết Nami Stay: Cam kết chất lượng, nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng (PR) - Khi nói đến Đà Nẵng - thành phố đáng sống nhất Việt Nam, không thể không nhắc đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo. Chuỗi khách sạn Nami Stay, là cái tên luôn được khách du lịch tin tưởng lựa chọn nhờ vào tiêu chuẩn dịch vụ vượt trội. Tọa lạc tại những vị trí đắc địa, các khách sạn trong chuỗi không chỉ mang lại sự tiện nghi, thoải mái mà còn là cánh cửa đưa bạn đến với văn hóa và nhịp sống đặc trưng của Đà Nẵng.

Giới thiệu về chuỗi khách sạn Đà Nẵng Nami Stay

Thông tin liên hệ

●Chuỗi khách sạn Nami Stay

●Địa chỉ: 40-42 An Thượng 26, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

●Website: https://namistay.com

●Thuộc Công ty TNHH Nami Stay - Công ty con của Hana Hotel Travel Company

●Mã số thuế: 0402242993 - Ngày cấp: 22/07/2024 - Sở kế hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.

●Hotline: 0975155543

Chuỗi khách sạn Nami Stay Đà Nẵng bao gồm các Hanami, Sea Near Me, Sea Light, Haya, Star .v.v tất cả đều thuộc quản lý của công ty Hana Travel Hotel Travel Company.

Hình ảnh lễ tân khách sạn Nami Stay

Các khách sạn của Nami Stay chủ yếu tọa lạc tại phố tây An Thượng, một trong những khu phố sầm uất về du lịch và ẩm thực. Đây chính là lý do khiến Nami Stay trở thành sự lựa chọn yêu thích của du khách khi đến với Đà Nẵng.

Cam kết về chất lượng

-Tiêu chuẩn dịch vụ:

Tại chuỗi khách sạn Nami Stay, mỗi chi tiết đều được chăm sóc tỉ mỉ để đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Chuỗi khách sạn cung cấp dịch vụ miễn phí nước uống và cafe hàng ngày.

Đặc biệt, hệ thống điện và nước được đảm bảo liên tục nhờ máy phát điện công suất cao. Khách sạn còn trang bị smart tivi màn hình phẳng và hệ thống nước nóng từ năng lượng mặt trời, mang đến sự tiện nghi và hiện đại cho mỗi phòng.

-Đội ngũ nhân viên:

Đội ngũ nhân viên tại Nami Stay được đào tạo chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng hỗ trợ và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Tinh thần phục vụ tận tâm và chu đáo là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của Nami Stay.

-Cơ sở vật chất:

Mỗi khách sạn trong chuỗi Nami Stay được trang bị cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi, từ phòng nghỉ sang trọng đến các dịch vụ giải trí và thư giãn, đảm bảo mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho du khách.

Các khách sạn nằm trong chuỗi khách sạn Nami Stay

Khách sạn Hanami Hotel Danang

Thông tin:

●Hanami Hotel Danang

●Địa chỉ: 61-63 Hoàng Kế Viêm, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, 550000

●Phone: 0905432992

●Email: contact@hanamihotel.com

●Website: https://hanamihotel.com

●Google Map: https://g.page/hanamihotel

●Facebook: https://facebook.com/hanamihotel

Với vị trí gần Biển, sát Tuyến Đường Châu Thị Vĩnh Tế, Hanami Hotel Danang - một phần trong chuỗi khách sạn Nami Stay Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thư giãn và khám phá văn hóa địa phương tại Đà Nẵng.

Sea Light Hotel Danang

Thông tin:

●Địa chỉ: Lô 45-46 đường An Thượng 29, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000

●Phone: 0977455546

●Email: Seanamihotel@gmail.com

●Website: https://www.sealighthoteldanang.vn/

●Google Map: https://maps.app.goo.gl/5zZtn8XacynDYcSg8

Có vị trí đắc địa, chỉ cách biển và hai tuyến đường chính Lê Quang Đạo và Đỗ Bá chỉ trong một bước chân,Sea Light Hotel Danang nằm ngay giữa trung tâm khu phố du lịch sôi động - An Thượng. Đây không chỉ là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, mà còn là điểm đến yên bình với an ninh tốt và đời sống văn hoá đa dạng.

Sea Near Me Hotel Danang

Thông tin:

●Địa chỉ: 40-42 An Thượng 26, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

●Phone: 0965442842

●Email: Seanearmehotel@gmail.com

●Website: https://seanearme.com

●Google Map: https://maps.app.goo.gl/b7kjFHLFGtnSqrut9

Sea Near Me Hotel Danang tọa lạc tại trung tâm khu phố du lịch An Thượng, với một cộng đồng người nước ngoài đông đúc, đa dạng văn hóa và một môi trường an ninh tốt, khách sạn này là điểm đến yên bình, nơi bạn có thể tận hưởng cuộc sống văn hoá đa dạng mà không gian lưu trú sang trọng.

Haya Boutique Hotel Danang

Thông tin:

●Địa chỉ: 48 Phan Liêm, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng . ●Email: hayanamistay@gmail.com ●Website: https://haya.namistay.com ●Google Map: https://maps.app.goo.gl/b7kjFHLFGtnSqrut9

Khách sạn nằm sát biển, sát đường Nguyễn Văn Thoại và Trần Bạch Đằng. Vị trí thuận tiện du lịch, xung quanh rất nhiều tiện ích, nhà hàng, quán cafe và spa. Khách sạn Haya, nằm ở vị trí đắc địa, ngay trung tâm khu phố du lịch của Đà Nẵng, cách biển Mỹ Khê chưa đầy 5 phút đi bộ, phòng thiết kế bắt mắt, hiện đại, tiện nghi đầy đủ, lễ tân thân thiện, chu đáo.

Phản hồi từ khách hàng:

Khách hàng luôn để lại những phản hồi tích cực về Nami Stay, thể hiện sự hài lòng với chất lượng dịch vụ và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên. Trên các nền tảng như Google Maps, Facebook, các chuỗi khách sạn của Nami Stay nhận được 4-5 sao từ đánh giá của khách hàng, khẳng định uy tín và chất lượng của chuỗi khách sạn.

Nami Stay luôn đặt trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để mang lại những kỉ niệm đáng nhớ cho mỗi du khách. Đến với Nami Stay, bạn sẽ được trải nghiệm một kỳ nghỉ hoàn hảo, từ dịch vụ lưu trú chất lượng, vị trí đắc địa đến những tiện ích và dịch vụ hỗ trợ toàn diện.