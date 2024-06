Quốc phòng - An ninh Nâng cao năng lực đấu tranh bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (QNO) - Ngày 4/6, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng thời gian qua và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Q.H

Thời gian qua, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Quảng Nam chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh triển khai 26 lượt tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An ninh mạng; 320 lượt phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 6.800 người tham gia để phổ biến quy định của pháp luật về an ninh mạng và tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, những vấn đề nhạy cảm trên không gian mạng để có biện pháp xử lý kịp thời; tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình phát triển đất nước và tỉnh Quảng Nam để lan tỏa rộng rãi đến quần chúng nhân dân.

Lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đấu tranh triệt phá 8 chuyên án và điều tra, làm rõ 23 vụ, 69 đối tượng phạm tội công nghệ cao; trong đó phối hợp cơ quan điều tra các cấp khởi tố 101 vụ, 143 bị can liên quan đến hoạt động tội phạm trên không gian mạng.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh biểu dương các lực lượng tham gia bảo vệ an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Tiểu ban đã bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, nâng cao năng lực đấu tranh bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Thời gian đến, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đề nghị Tiểu ban tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ, viễn thông; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo 35 tiếp tục tăng cường thông tin tích cực trên mạng xã hội; chủ động nắm bắt thông tin trên không gian mạng để kịp thời phản bác những thông tin xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến địa bàn tỉnh Quảng Nam.