Du lịch Nâng cấp trải nghiệm mùa hè (VHQN) - Xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh, khai thác tốt yếu tố bản địa, nâng tầm trải nghiệm... là chiến lược sống còn cho các điểm đến trong mùa hè - mùa du lịch cao điểm của xứ Quảng.

Du khách chơi Golf tại Khu du lịch nghỉ dưỡng Hoiana. Ảnh: PHI THÀNH

Ông STEVE WOLSTENHOLME - Nguyên Chủ tịch - Tổng Giám đốc Hoiana Resort & Golf: “Unique selling point” - biến đặc trưng địa phương thành sức hút toàn cầu

Năm 2024, Hoiana đã có một giải thưởng mà nhiều người ví như là giải Oscar của ngành du lịch - Giải thưởng về Khu nghỉ dưỡng phức hợp tốt nhất thế giới. Giải thưởng này không chỉ đến từ việc là Hoiana là một khách sạn 5 sao và đầu tư cơ sở vật chất lớn mà còn đến từ sự chân thành của đội ngũ làm dịch vụ từ Hoiana.

Ông STEVE WOLSTENHOLME - Nguyên Chủ tịch - Tổng Giám đốc Hoiana Resort & Golf.

Chúng tôi mong muốn khách hàng tới Hoiana sẽ có cơ hội được ghé thăm tất cả điểm đến nổi tiếng của Quảng Nam. Điều này khiến Hoianna trở thành điểm “Unique selling point” - tức là điểm đến độc đáo để thu hút khách hàng. Điều này sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo nhất mà các khu nghỉ dưỡng khác không có.

Trong khi những khu nghỉ dưỡng khách sạn ở Thái Lan hay là ở các điểm đến nổi tiếng, họ có rất nhiều những dịch vụ cao cấp. Vậy thì tại sao Hoiana lại được vinh danh? Điều này phần nào minh chứng cho sự cố gắng của Hoiana và chúng tôi đã cho thế giới thấy rằng ngành dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Quảng Nam nói chung và chất lượng dịch vụ tại Hoiana nói riêng đã nhận được sự công nhận toàn cầu.

Thành công này không chỉ đưa Hoiana gia nhập hàng ngũ những điểm đến nghỉ dưỡng đa trải nghiệm cao cấp hàng đầu thế giới mà cũng góp phần đưa miền Trung Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu của du khách quốc tế.

Theo ghi nhận thực tế, khách quốc tế chi tiêu cao, đòi hỏi trải nghiệm “đáng tiền”. Cùng với không gian, vai trò của đội ngũ làm dịch vụ - từ lễ tân, hướng dẫn viên đến nhà quản lý cần chuyên nghiệp nhất.

Đây cũng sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào con người, công nghệ và sáng tạo những dịch vụ độc đáo nhằm mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng, đồng thời tạo ra những giá trị bền vững và lâu dài cho ngành du lịch.

Riêng với Hội An, tôi đã có cơ hội được trải nghiệm rất nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng trên thế giới, nhưng Hội An là một trong số ít nơi khiến tôi thực sự bị chinh phục. Việc Hội An đoạt nhiều giải thưởng danh giá không phải là ngẫu nhiên - điều đó đến từ sự khác biệt trong cách xây dựng trải nghiệm: từ bản sắc đến chất lượng dịch vụ. Du khách quốc tế đang không tìm kiếm sự sang trọng bề mặt, mà là sự chạm đến chiều sâu - và Hội An đang làm rất tốt điều đó.

Ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch dịch vụ Duy Nhất Đông Dương: Chú trọng phát triển sản phẩm phù hợp

Du lịch Quảng Nam nổi trội với câu chuyện du lịch di sản cũng như các giải thưởng du lịch Hội An đạt được. Nhưng rất lạ là có thể thấy, không có nhiều tập đoàn có thương hiệu quốc tế đầu tư vào Hội An, ví dụ như là Hilton, Sheraton, hay Jack Incon. 60% cơ sở lưu trú tại Hội An do chính người Hội An đầu tư. Điều này theo tôi nhìn nhận chính là tính bền vững của một điểm đến du lịch.

Ông Nguyễn Sơn Thủy.

Người dân địa phương tham gia trong ngành du lịch một cách tự nhiên. Không cần thiết phải có sự đầu tư lớn từ các nhà làm du lịch lớn trên thế giới, cũng như không cần thiết phải có cái sự đầu tư của các thương hiệu lớn trên thế giới vào.

Tuy nhiên, chúng ta phải cần củng cố thêm nội lực của du lịch Quảng Nam. Quảng Nam có một không gian rộng, hội tụ rất nhiều tài nguyên du lịch. Nhưng chúng ta đang bị mất cân bằng trong thu hút khách. Khách chủ yếu đến Hội An, Mỹ Sơn. Còn những vùng khác hầu như là không có khách quốc tế, khả năng thu hút khách đang còn rất yếu.

Cho nên chúng tôi nghĩ cần phải có sự đầu tư để du lịch có thể mang tính bao trùm cả điểm đến của Quảng Nam. Sự đầu tư đến từ các cấp chính quyền và địa phương. Làm như thế nào để khách có thể là chia đều cho tất cả địa phương? Ví dụ như Chu Lai được Bộ Giao thông định hướng trong tương lai là một trong những cảng hàng không lớn nhất của khu vực, tại sao chúng ta không cố gắng đẩy nhanh tiến độ để những chuyến bay chuyên cơ trực tiếp đến Quảng Nam đáp xuống Chu Lai?

Tại sao ga Tam Kỳ không đón được các dòng khách từ đường sắt? Rất nhiều cơ hội mà tôi nghĩ cần phải “tháo ngòi” cũng như phải thông tuyến thì mới phát triển được cho các vùng ở phía Nam của Quảng Nam.

Riêng đối với các điểm đến, xu hướng sở thích của của khách nội địa cơ bản là thích trải nghiệm sôi động, có nơi “check-in” đẹp, thưởng thức ẩm thực hấp dẫn... Vì vậy các địa phương, doanh nghiệp cần chú trọng phát triển sản phẩm phù hợp. Với các điểm đến ở xa hơn, ví dụ từ Indochine, chúng tôi chủ động vào nhóm thị trường khách nhất định.

Để tăng trải nghiệm và thêm sản phẩm du lịch, ở các vùng cao, doanh nghiệp có thể tập trung vào nhóm khách thích trải nghiệm, khám phá. Từ đó đưa ra chiến lược quảng bá, thu hút khách du lịch có hiệu quả.