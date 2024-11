Bạn cần biết Năng suất vượt trội, đột phá doanh thu với máy rang hạt công nghiệp (PR) - Máy rang hạt công nghiệp đã trở thành trợ thủ đắc lực, giúp nâng tầm hương vị và tối ưu hiệu suất sản xuất. Nhưng với vô vàn lựa chọn trên thị trường, đâu mới là chiếc máy phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn? Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn top 3 máy rang hạt công nghiệp tốt nhất hiện nay, giúp bạn tự tin đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.

Tại sao nên sử dụng máy rang hạt công nghiệp?

Trước kia, những chiếc chảo rang lớn thoảng hương thơm nức mũi đã trở nên quen thuộc mỗi độ thu hoạch về. Hạt sau khi phơi khô sẽ được rang chín để bảo quản được lâu và tăng thêm hương vị thơm ngon.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng hạt rang ngày càng tăng cao, đòi hỏi các cơ sở rang xay phải nâng cao năng suất để đáp ứng thị trường. Phương pháp rang thủ công bằng chảo truyền thống dần bộc lộ nhiều hạn chế, đòi hỏi nhiều nhân công, thời gian rang lâu.

Chính vì vậy, máy rang hạt công nghiệp ra đời như một giải pháp tối ưu, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sản xuất hiện đại. Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, vận hành tự động, công suất lớn, đảm bảo an toàn và tiết kiệm tối đa sức lao động.

Top 3 máy rang hạt công nghiệp bán chạy nhất hiện nay

1. Máy rang hạt điều

Máy rang điều muối được trang bị hệ thống thanh nhiệt/dàn đốt gas cao cấp, cho khả năng gia nhiệt nhanh chóng và phân bổ đều khắp lồng rang. Nhờ đó, hạt điều chín đều, thơm ngon, đồng thời tiết kiệm được 30 - 50% thời gian so với phương pháp rang thủ công truyền thống.

Nhà sản xuất đã nghiên cứu kỹ lưỡng và thiết kế tốc độ quay của máy vô cùng hợp lý. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ quay và thiết kế cánh đảo giúp đảo đều hạt trong suốt quá trình rang mà không làm nát vụn, hạn chế tối đa tình trạng nguyên liệu hao hụt, đảm bảo năng suất tối ưu cho thành phẩm.

Với lồng rang kích thước lớn, máy rang điều muối có năng suất ấn tượng, từ 7,5 kg đến 25kg mỗi mẻ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các cơ sở sản xuất, chế biến từ quy mô nhỏ đến lớn.

Bên cạnh khả năng rang chín đều, thơm ngon các loại hạt điều, máy còn có thể xử lý đa dạng nguyên liệu khác như hạt dẻ, hạt lạc (đậu phộng), đậu, đỗ, hướng dương, hạt bí, chè, dược liệu,... mang đến giải pháp rang đa năng, hiệu quả cho mọi nhu cầu sử dụng.

Máy rang hạt điều

2. Máy rang hạt đa năng điện CY-25

Máy rang hạt đa năng điện CY-25 sở hữu khả năng rang đa dạng các loại hạt và nông sản khô như hạt bí, đậu tương, đậu phộng, hạt điều, macca, óc chó, hạt cà phê, hạt ngô, gạo,... với năng suất lên đến 12,5kg mỗi mẻ. So với phương pháp rang thủ công bằng chảo, CY-25 mang đến hiệu suất vượt trội, tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể.

Không cần mất công sức đứng đảo liên tục như phương pháp truyền thống, CY-25 vận hành hoàn toàn tự động với hệ thống điều khiển thông minh. Nhiệt độ được duy trì ổn định kết hợp cùng lồng rang xoay đều giúp hạt chín nhanh, đều màu, không bị vỡ vụn hay cháy sém, đảm bảo chất lượng hạt rang thơm ngon, hấp dẫn.

Thiết kế lồng rang kín, hạn chế tối đa thất thoát nhiệt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Máy hoạt động hoàn toàn bằng điện, không tạo khói bụi, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Bên cạnh đó, CY-25 còn được trang bị hệ thống chống bỏng hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình vận hành.

Máy rang hạt đa năng điện CY-25

3. Máy rang hạt đa năng gas CY-15

Máy rang hạt đa năng gas CY-15 là giải pháp lý tưởng cho các cơ sở chế biến hạt rang với quy mô vừa và nhỏ. Máy có khả năng rang đa dạng các loại hạt nông sản phổ biến như đậu nành, đậu phộng, hạt điều, hạt dẻ, macca, óc chó,... với năng suất lên đến 7,5kg mỗi mẻ.

So với phương pháp rang thủ công trên chảo truyền thống, CY-15 mang đến hiệu quả vượt trội, rút ngắn thời gian rang và công sức lao động đáng kể. Hệ thống gia nhiệt bằng gas hiện đại giúp nhiệt lượng tỏa đều, ổn định, đảm bảo hạt chín đều, nhanh chóng, đạt chuẩn chất lượng về màu sắc, hương vị và độ giòn.

Máy được thiết kế để vận hành hoàn toàn tự động, thao tác sử dụng đơn giản, dễ dàng. Bên cạnh đó, máy được chế tạo từ chất liệu cao cấp, bền đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

Máy rang hạt đa năng gas CY-15

Mua máy rang hạt công nghiệp chất lượng, giá tốt ở đâu?

Để chọn mua được chiếc máy rang hạt công nghiệp giữa vô vàn sự lựa chọn trên thị trường không phải là điều dễ dàng. Vậy hãy đến với điện máy NEWSUN - địa chỉ tin cậy của các cơ sở kinh doanh.

Điện máy NEWSUN cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm máy rang hạt đầy đủ phân khúckhác nhau, đáp nhu nhu cầu sử dụng của đa số mô hình kinh doanh.

Hãy để NEWSUN đồng hành cùng bạn, tạo ra những mẻ hạt rang thơm ngon, chất lượng, chinh phục mọi khách hàng!

Thông tin liên hệ:

Máy Rang Hạt Newsun - Công Ty Cổ Phần SX&XNK Tân Thái Sơn.

Địa chỉ: Số 28 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0961.997.355

Email: marketing@dienmaynewsun.com

Website: https://mayranghat.com/