Quốc phòng - An ninh Ngăn chặn thanh thiếu niên sử dụng hung khí vi phạm pháp luật (QNO) - Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và sử dụng hung khí, vũ khí vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có xu hướng gia tăng.

Công an huyện Núi Thành vừa bắt giữ một nhóm đối tượng đánh nhau. Ảnh: X.M

Trong 9 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 150 vụ án liên quan đến tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; trong đó 45 vụ có thanh thiếu niên sử dụng hung khí, vũ khí để gây án.

Mới đây, đầu tháng 10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành khởi tố đối với 17 bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng, dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau xảy ra tại xã Tam Quang.

Trước đó, Công an huyện Hiệp Đức khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau xảy ra tại xã Bình Lâm.

Qua điều tra cho thấy, các vụ án, vụ việc thường xảy ra vào ban đêm, chủ yếu là địa bàn đô thị, địa bàn giáp ranh có tuyến đường lớn, ít có lực lượng tuần tra kiểm soát.

Nguyên nhân chủ yếu là mâu thuẫn của một vài cá nhân, giữa các hội, nhóm; sau đó thông qua mạng xã hội đã rủ rê, kêu gọi các đối tượng khác tập hợp thành nhóm sử dụng xe máy, hung khí, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn.

Hầu hết đối tượng tham gia là nam giới từ 13 đến dưới 25 tuổi. Đáng chú ý, quá trình di chuyển các đối tượng lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến người dân; thậm chí chống trả lực lượng chức năng khi bị ngăn chặn.

Các băng nhóm có xu hướng sử dụng vũ khí, hung khí vi phạm pháp luật là do những đặc điểm, đặc thù về tâm sinh lý của lứa tuổi thanh thiếu niên bốc đồng, dễ bị kích động lôi kéo, khi có mâu thuẫn dễ bị đẩy cao thành hành vi phạm tội; tác động của thông tin tiêu cực trên không gian mạng, trong khi khả năng chọn lọc còn hạn chế.

Bên cạnh đó, nhiều thanh thiếu niên thiếu sự quan tâm giáo dục, quản lý của gia đình dẫn đến không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn các biểu hiện vi phạm pháp luật.

Hung khí một nhóm thanh thiếu niên sử dụng để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: X.M

Để tiếp tục răn đe, phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên sử dụng vũ khí, hung khí vi phạm pháp luật, thời gian tới lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; tăng cường hoạt động của các tổ tuần tra đặc biệt; làm tốt công tác nắm tình hình trên không gian mạng.

Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa, xử lý thanh thiếu niên sử dụng hung khí, vũ khí vi phạm pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự cũng sẽ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát của tổ công tác đặc biệt 131 Công an tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi côn đồ, sử dụng hung khí gây rối, bạo lực trên các tuyến giao thông, khu dân cư vào ban đêm.

Cùng với sự quyết liệt của lực lượng công an, về giải pháp căn cơ cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để giúp đỡ, tạo điều kiện học tập, học nghề, tạo việc làm cho thanh thiếu niên. Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn việc vi phạm pháp luật cũng như việc các đối tượng hình sự lợi dụng dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.