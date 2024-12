Y tế Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh (27/12): Hành động để ngăn ngừa và kiểm soát đại dịch (QNO) - Thông điệp "Cùng nhau thực hiện các cam kết trong phòng chống đại dịch; cùng hành động mạnh mẽ hơn để ngăn ngừa và kiểm soát đại dịch trong tương lai" được Liên hiệp quốc phát đi nhân ngày Quốc tế phòng chống đại dịch năm nay.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường công tác giám sát, chủ động với các dịch bệnh truyền nhiễm. Ảnh: M.H

Mối nguy từ bệnh truyền nhiễm

Thông tin từ Liên hiệp quốc, năm 2024, thế giới ghi nhận 13,3 triệu trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có hơn 9.600 trường hợp tử vong. Sau đại dịch COVID-19, dịch bệnh sởi cũng được ghi nhận tăng đáng kể và bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, năm 2024 không ghi nhận các trường hợp bệnh nặng, tử vong do COVID-19 và các trường hợp mắc những bệnh nguy hiểm nhóm A (Ebola, MERS-CoV, cúm A/H7N9) xâm nhập, tuy nhiên, nhiều bệnh truyền nhiễm khác lại có số mắc tăng cao. Từ sởi, ho gà, dại, một số bệnh như sốt xuất huyết, bạch hầu tăng cao cục bộ tại một số địa phương.

Quảng Nam cũng ghi nhận số người mắc bệnh dại tăng cao, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Thống kê từ Sở Y tế, trong vòng 8 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 5.083 người bị động vật nghi dại (chủ yếu là chó, mèo cắn, cào) đến các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để điều trị dự phòng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có 667 trường hợp chó, mèo có biểu hiện bệnh, lên cơn dại hoặc chạy mất tích sau khi cắn người.

Một số bệnh có vắc xin dự phòng trong chương trình Tiêm chủng mở rộng có số mắc tăng so với năm 2023 như Sởi (12 ca), Viêm não Nhật Bản (2 ca); ho gà 20 ca.

Các bệnh truyền nhiễm nhóm B khác ghi nhận số mắc, tử vong giảm so với năm 2023. Sốt xuất huyết ghi nhận hơn 2.900 ca (giảm 3,2% so với năm 2023); 623 ca mắc tay chân miệng (giảm 47,4% so với năm 2023).

Quảng Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đưa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh năm 2024 ở dưới mức trung bình của giai đoạn 2016 - 2020.

Chủ động phòng chống dịch bệnh

Ngay trong Hội nghị tổng kết công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2024 và Kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2025 của Bộ Y tế, vấn đề chủ động trong công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm thời gian tới được đặt ra.

Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2025 và bố trí kinh phí khẩn trương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng.

Các bệnh viện, cơ sở y tế chủ động, đảm bảo các điều kiện thu dung, điều trị bệnh nhân, nhất là trong các dịp tết.

Cùng đó, ngành y tế cần theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh truyền nhiễm, theo dõi sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do vi rút và các bệnh thường xảy ra trong dịp tết, mùa lễ hội đầu năm.

Yêu cầu triển khai công tác tiêm chủng mở rộng đảm bảo đúng tiến độ để đạt hiệu quả phòng bệnh cũng được đặt ra. Hiện tại, nhiều địa phương của Quảng Nam đã đồng loạt triển khai tiêm các loại vắc xin được cấp trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tính đến 12, Quảng Nam đã nhận hơn 28 nghìn liều vắc xin sởi - rubella, hơn 33 nghìn liều vắc xin sởi đơn...

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn yêu cầu ngành y tế và các địa phương chủ động kiểm soát hiệu quả dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa đông xuân; sẵn sàng các phương án bảo đảm công tác y tế với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.

UBND tỉnh yêu cầu ngành y tế tiếp tục triển khai hiệu quả giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự kiện để phát hiện sớm các ca bệnh ngay tại cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế để xử lý kịp thời, kiểm soát sự lây lan, hạn chế các trường hợp nặng, tử vong...