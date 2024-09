Văn hóa - Văn nghệ Nghệ thuật bắc nhịp sẻ chia Hàng triệu trái tim đang hướng về đồng bào miền Bắc, sau cơn bão Yagi. Và những nghệ sĩ cũng không ngoài cuộc. Bằng nghệ thuật, từ nghệ thuật, đã nối những nhịp cầu sẻ chia đến người dân vùng khó.

Triển lãm nghệ thuật "Mặt khác" của họa sĩ Lê Thiết Cương, nhà văn Nguyễn Việt Hà và nhà điêu khắc Đinh Công Đạt, bắt đầu ngày 16/9 với toàn bộ 100% số tiền bán tác phẩm sẽ được các tác giả ủng hộ nhằm góp phần khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 3 để lại.

Hội họa vì nhân dân vùng lũ

Đã có 390 tác phẩm của các họa sĩ, nhà điêu khắc “tụ hội” về chương trình “Hội họa vì nhân dân vùng lũ”.

Lê Thế Anh - giảng viên Trường Đại học Sân khấu điện ảnh (Hà Nội), là họa sĩ quen tên với các chương trình đấu giá nghệ thuật gây quỹ từ thiện. Anh từng có 2 tác phẩm đấu giá thành công là bức tranh sơn dầu “Em bé Hà Nhì” và tranh sơn dầu “Rượu hồng”, được định giá lên đến hàng nghìn USD để gây quỹ cho các chương trình từ thiện.

Lần này, bắt đầu từ lời kêu gọi của Lê Thế Anh, chương trình “Hội họa vì nhân dân vùng lũ” chỉ trong 3 ngày phát động đã thu về hơn 1,2 tỷ đồng từ sự đóng góp thông qua việc bán tranh, tác phẩm điêu khắc của các nghệ sĩ.

Lê Thế Anh cho biết, số tiền này sẽ được đưa vào Quỹ hội họa vì nhân dân vùng lũ và tính toán các hoạt động hỗ trợ cho người dân các tỉnh miền núi phía Bắc.

Nhiều họa sĩ của Quảng Nam đã góp tranh tham gia hoạt động này. Đặc biệt, trong ngày cuối cùng đấu giá, họa sĩ Kiều Nhật San với tác phẩm gò đồng “Vọng thời gian” đã được một nhà sưu tập mua với mức giá 65 triệu đồng, sau khi anh đăng tác phẩm này tham gia chương trình gây quỹ của Lê Thế Anh.

Như thỏa thuận ban đầu, Kiều Nhật San trích lại 50% số tiền bán tranh để góp quỹ. Anh đã thêm cho tròn 35 triệu đồng để đồng hành với các họa sĩ cả nước hướng về đồng bào vùng lũ.

“Vọng thời gian” là tác phẩm ấn tượng của Kiều Nhật San với điêu khắc gò đồng, được điểm màu, thép vàng sáng tác trong năm 2024. Cảm hứng về dòng thời gian bất tận, bằng cách biểu đạt mạnh mẽ của những hình khối 3 chiều uyển chuyển, linh hoạt động và tĩnh, những đường kỷ hà dứt khoát và sự thăng hoa của cảm xúc.

“Vọng thời gian” của Kiều Nhật San được đánh giá khá cao. Đây cũng là tác phẩm mỹ thuật duy nhất của Quảng Nam đoạt giải tại Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên vừa qua. Kiều Nhật San nói, anh may mắn khi tác phẩm của mình được nhà sưu tập chọn, để anh có thêm cơ hội chia sẻ với đồng bào vùng khó.

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện

Không chỉ từ các chương trình của cá nhân, trên các group Vietnam Art Space, Vietnam Art Now, All about Art and Artits… cũng tổ chức nhiều hoạt động đấu giá tranh trực tuyến gây quỹ để chia sẻ khó khăn với đồng bào bị bão lũ Yagi.

Kiều Nhật San và tác phẩm "Vọng thời gian" vừa bán đấu giá thành công, chung tay để sẻ chia với đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: H.T

Nhiều năm nay, các nhóm trang chuyên ngành mỹ thuật này đã liên tục giới thiệu tác phẩm đa dạng của các nghệ sĩ ở nhiều vùng miền. Đây cũng là không gian bán đấu giá tranh online với mục đích quyên góp làm từ thiện hoặc hỗ trợ cho các họa sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Suốt nhiều năm liền, triển lãm tranh trực tuyến với người khởi xướng là họa sĩ Ngô Trần Vũ, thông qua các trang Facebook của Vietnam Art Space, All about Art and Artits... đã làm “giàu có” quỹ “Gieo nhà gặt nhà”, đóng góp xây dựng những căn nhà vững chãi cho đồng bào vùng lũ.

Năm 2023, với cuộc triển lãm trực tuyến mang tên “Xuôi dòng sông Thu”, Ngô Trần Vũ cùng các họa sĩ cả nước đã mang đến 10 căn nhà cho người dân nghèo các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế.



“Chúng tôi mong muốn mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật tại Việt Nam một cuộc thưởng lãm tranh trực tuyến mãn nhãn. Những tác phẩm được tuyển chọn do các họa sĩ chuyên nghiệp Việt Nam thể hiện.

Thông qua các triển lãm trực tuyến, nhà sưu tập tranh có thể tìm hiểu thêm các họa sĩ tài năng, hình thành nhu cầu sưu tầm tranh và góp phần phát triển thị trường mỹ thuật Việt Nam” - họa sĩ Ngô Trần Vũ chia sẻ.

Năm 2024, quỹ “Gieo nhà gặt nhà” tiếp tục phát động triển lãm và đấu giá tranh trực tuyến mang tên “Gieo tổ ấm” để nối dài những căn nhà vững chãi cho đồng bào các tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Từ quỹ “Gieo nhà gặt nhà” đã có hơn 70 căn nhà cho người nghèo ở 2 địa phương này. Chương trình đã thiết thực mang đến một phương cách triển lãm nghệ thuật với quy mô lớn, hiệu quả chi phí và lan tỏa rộng.

Từ khắp các vùng miền, những nghệ sĩ chung tay để cùng hỗ trợ người dân khó khăn. Ngay lúc này, đã có nhiều cuộc triển lãm nghệ thuật tổ chức và gây quỹ từ các phương thức đấu giá tranh, ảnh, để nuôi thêm những hy vọng hồi sinh...