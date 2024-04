Thủy sản Nghiêm túc thực hiện các quy định về định biên, chứng chỉ thuyền viên tàu cá (QNO) - UBND tỉnh vừa có chỉ thị về tăng cường thực hiện các quy định về định biên, chứng chỉ thuyền viên tàu cá.

Phương tiện khai thác thủy hải sản neo đậu tại cảng cá Tam Quang (Núi Thành). Ảnh: Q.VIỆT

Theo nhận định của UBND tỉnh, gần đây, tình trạng sự cố, tai nạn khi tàu cá đang hoạt động trên biển thường xuyên diễn ra, trong đó có trường hợp thiệt hại lớn về người và tài sản. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là chủ tàu cá vì cắt giảm chi phí đã không bố trí đủ định biên thuyền viên an toàn tối thiểu khi tham gia khai thác trên biển. Khi tàu cá hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu, gặp phải sự cố tai nạn, hư hỏng máy móc… không thể kịp thời phòng tránh.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về thuyền viên tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, đặc biệt là quy định về định biên thuyền viên an toàn tối thiểu trên tàu cá, chứng chỉ thuyền viên tàu cá tại Thông tư số 22 ngày 15/11/2018 và Thông tư số 01 ngày 18/1/2022 của Bộ NN&PTNT.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Chi đội Kiểm ngư số 3 tổ chức đợt cao điểm thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, tại cảng, các cửa sông, cửa biển, các đảo trên địa bàn; xử lý nghiêm các chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm các quy định về định biên thuyền viên an toàn tối thiểu trên tàu cá, quy định về chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, thợ máy tàu cá. Không hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển đối với tàu cá vi phạm quy định về định biên, chứng chỉ thuyền viên tàu cá.

Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiểm chứng người, phương tiện hoạt động nghề cá ra vào các trạm kiểm soát biên phòng; kiểm tra chặt chẽ quy định về thuyền viên tàu cá khi làm thủ tục xuất nhập bến. Đảm bảo tuyệt đối các tàu cá khi xuất nhập bến phải thực hiện đầy đủ các quy định về định biên thuyền viên, an toàn tối thiểu trên tàu cá, quy định về chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, thợ máy tàu cá và các loại giấy tờ khác có liên quan.

Công an tỉnh có trách nhiệm điều tra, xác minh, xử lý triệt để các trường hợp chủ tàu, thuyền trưởng cố tình vi phạm các quy định về định biên thuyền viên an toàn tối thiểu trên tàu cá, quy định về chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, thợ máy tàu cá khi vận hành tàu cá hoạt động trên biển...