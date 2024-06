Xã hội Người dân Nghệ An gửi thư cảm ơn Công an xã Bình Phục (QNO) - Bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1968, trú xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) vừa qua đã gửi thư cảm ơn Công an xã Bình Phục, huyện Thăng Bình đã hết lòng giúp đỡ con trai của bà là anh Phạm Huy Thắng (sinh năm 1990) đi lạc vào Quảng Nam trong trạng thái tinh thần không ổn định.

Trong thư cảm ơn, bà Vinh viết:

“Trưa ngày 13/6, tôi nhận được tin con trai tôi là Phạm Huy Thắng sinh ngày 26/7/1990 đi lạc ở tỉnh Quảng Nam với tinh thần không ổn định, do Công an xã Bình Phục liên lạc, thông báo.

Ngay lập tức, tôi và gia đình đã liên lạc với Công an xã là đồng chí Hoàng và đồng chí Phúc. Được biết lúc đó con tôi tinh thần mất kiểm soát, không nhớ mình là ai, nằm dưới cầu, nói năng mất kiểm soát, may mắn được các chú giúp đỡ đưa vào Ủy ban nhân dân xã động viên, mua đồ ăn thức uống cho con tôi. Do ở xa không vào được ngay lập tức để đưa con về khám bệnh nên gia đình đã nhờ các chú trấn tĩnh, an ủi và đưa con tôi vào bệnh viện tâm thần tỉnh Quảng Nam. Nguyên do là Thắng có tiền sử mắc bệnh trầm cảm không thể ở lại chỗ cơ quan làm việc được lâu. Mặc dù khó khăn vất vả nhưng các chú vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ.

Tối ngày 13/6 sau khi hết lời động viên, các chú đã đưa con tôi vào bệnh viện cho bác sĩ điều trị, một phần để gia đình yên tâm vào đón. Trong lúc con tôi phát bệnh, giấy tờ trên người không còn, duy nhất có chiếc xe Vison màu đen đã được các chú cất cẩn thận và báo với người nhà vào lấy xe.

Sáng ngày 14/6, con gái tôi Phạm Thị Thảo vào xã Bình Phục được các chú bàn giao xe tận nơi, bên cạnh đó còn kèm theo lời chúc sức khỏe, và tặng mũ bảo hiểm. Công an xã Bình Phục đã tìm mọi cách liên hệ với gia đình tôi và chăm sóc con tôi như người thân trong gia đình”.

Thư cảm ơn của người dânn

Việc làm trách nhiệm, nghĩa tình của CBCS Công an xã Bình Phục đã để lại hình ảnh tốt đẹp, lan tỏa tinh thần "vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ công an trong lòng dân.