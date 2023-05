Nhiều hoạt động gắn kết tình đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM

(QNO) - Sáng 15.5, Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM tổ chức họp báo về sự kiện Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM (lần thứ 3). Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gửi thư chúc mừng.

Buổi họp báo có ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL, ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công thương và Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT&TT Quảng Nam tham dự.

Nhà báo Mai Phúc - Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM, trưởng ban tổ chức sự kiện thông tin tại buổi hợp báo. Ảnh: XUÂN KHÁNH

Nhà báo Mai Phúc - Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM, Trưởng ban tổ chức cho biết sự kiện được tổ chức nhằm tạo sự gắn kết trong cộng đồng bà con đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM và khu vực phía Nam. Là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, ẩm thực, các sản phẩm OCOP, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và mời gọi các nhà đầu tư, kết nối giữa tỉnh nhà và bà con đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM và khu vực phía Nam.

Do đó chương trình được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Sự kiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM và các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong tỉnh.

Hướng về quê nhà luôn là điều Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM thực hiện. Trong ảnh là Hội đồng hương trao tặng nhà tình nghĩa tại thị xã Điện Bàn. Ảnh: XUÂN KHÁNH

Thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 2.6 - 4.6, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11, TP.HCM) với nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Quảng Nam trong 25 năm qua (1997-2022) bằng những hình ảnh sinh động như biểu đồ, sơ đồ phát triển của hai thời điểm (1997-2022); đồng thời phác họa định hướng sự phát triển của tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 (dự kiến khoảng 20 gian trưng bày).

Hoạt động giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam, trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp vùng, cấp quốc gia, sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên mang đặc trưng xứ Quảng.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: XUÂN KHÁNH

Cạnh đó là hoạt động giới thiệu văn hoá ẩm thực tỉnh Quảng Nam, hoạt động quảng bá, giới thiệu, xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Nam và giao lưu âm nhạc; mời các doanh nghiệp du lịch tham gia giới thiệu các chương trình kích cầu và tư vấn các chương trình tour tuyến, sản phẩm ưu đãi dành riêng đối với bà con đồng hương Quảng Nam; trình chiếu phim về các địa điểm du lịch Quảng Nam tại chương trình.

Tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp, tập thể… đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho hoạt động của hội đồng hương và quê nhà Quảng Nam.

Ngoài ra, sự kiện còn có tọa đàm sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam…

Người tham dự họp báo đặt câu hỏi với ban tổ chức. Ảnh: XUÂN KHÁNH

Trong thư gửi đến họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho hay: “Chương trình được tổ chức ý nghĩa, nhằm ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động, sản xuất kinh doanh cùng sự nhiệt tình tham gia các hoạt động vì cộng đồng của quý bà con, doanh nhân, doanh nghiệp và nghệ sĩ. Đây là chương trình tạo sự giao lưu, gắn kết những người con đất Quảng xa quê, lập nghiệp, hoạt động văn hóa mang lại sự thành công cho bản thân, góp phần vào sự phát triển đất nước và luôn hướng về quê hương Quảng Nam”.

Đại diện nhà tài trợ chính của sự kiện, ông Lê Hùng Anh - Chủ tịch Tập Đoàn BIN Corporation - thương hiệu Meliwa, chia sẻ: “Là một người con quê hương Quảng Nam lập nghiệp phương xa, chúng tôi luôn đau đáu trong lòng hai tiếng quê hương và cố gắng bằng chút ít tấm lòng của mình để quay về với quê hương hoặc chia sẻ, giúp đỡ, kết nối cộng đồng bà con Quảng Nam xa xứ. Chương trình Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam 2023 là chương trình hết sức ý nghĩa mà hội đồng hương tổ chức, công ty chúng tôi cũng mong muốn đóng góp chút công sức của mình cho chương trình, cho hoạt động hội đồng hương và tin tưởng, hy vọng sẽ có một ngày hội thành công tốt đẹp”.