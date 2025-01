Người trẻ mê thư pháp

“Thư pháp Lão Trọc” là một kênh YouTube và trang web do Nguyễn Hữu Pháp sáng lập, nhằm lan tỏa niềm đam mê viết thư pháp của mình.

Nghệ thuật rèn sự kiên nhẫn

TS.Nguyễn Thế Hà, công tác tại Viện Hàn Lâm Khoa học - Xã hội vùng Trung Bộ (thuộc Trung tâm Nghiên cứu văn hóa và lịch sử) cho rằng, thư pháp hiện thu hút nhiều người quan tâm cũng như học hỏi, trong đó có cả những bạn trẻ và người yêu thích viết chữ.

Nhiều người tìm cách cân bằng cuộc sống trong sự an tĩnh của tâm hồn bằng cách nghỉ ngơi, thư giãn tích cực. Thư pháp, trà thiền... được xem là những loại hình mang đến năng lượng tích cực. Việc nhiều bạn trẻ tiếp xúc, tìm hiểu, chiêm nghiệm triết lý ẩn trong chữ là tín hiệu vui với đời sống văn hóa Việt.

Ngoài hình thức viết chữ thông thường trên giấy, thư pháp còn được viết trên vải, gỗ, trên các loại trái cây hay loại hình tranh kết hợp thư pháp...

Theo ông Nguyễn Hiếu Tín - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Nhà văn hóa Thanh Niên TP.Hồ Chí Minh, hiểu một cách khái quát, thư pháp là nghệ thuật thể hiện chữ viết, phương tiện biểu tỏ tâm thức con người.

Nó gắn với cơ sở mỹ học (cách viết, kỹ thuật viết, bút pháp, đường nét, màu sắc) và gắn với tính cách, tâm tư, tình cảm, quan niệm triết học, nhân sinh quan của người viết.

Ngoài nhẫn nại, chịu khó để rèn luyện kỹ năng, người chơi thư pháp còn cần trau dồi kiến văn, đọc nhiều sách vở, quan niệm triết học cổ kim để mở rộng hiểu biết.

Người xưa nói muốn viết thư pháp cần phải “Giấy một núi, mực một ao, bút một rừng và nhẫn ngàn chữ” mới có thể đạt được. Người viết cần tập trung tinh thần cao độ vào từng nét chữ, loại bỏ tạp niệm để nét chữ được thần thái, đoan trang. Điều này còn giúp rèn luyện tư tưởng, tính cách hướng thiện, mang lại sự an tĩnh trong tâm hồn.

Thư pháp không chỉ có ở chữ Hán - Nôm. Với sự sáng tạo không ngừng của các nghệ sĩ, chữ Quốc ngữ dần được nâng lên tầm cao nghệ thuật, trở thành phương tiện để thể hiện cái tôi, cảm xúc và tư tưởng của người viết.

Nguyễn Hữu Pháp tốt nghiệp ngành Kiến trúc công trình - Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Năm 2012, CLB thư pháp trẻ Đà Nẵng do Lão Trọc làm chủ nhiệm được thành lập. Hiện CLB có hơn 60 thành viên, trong đó có 15 thành viên viết thư pháp chuyên nghiệp. Đã có hàng trăm bức thư pháp do anh viết được đem đi đấu giá nhiều nơi nhằm gây quỹ từ thiện, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong vài năm gần đây, Hữu Pháp theo chân các CLB tình nguyện đến với những vùng quê nghèo ở Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An để cho chữ cho người dân vào dịp tết.