Bạn cần biết Người Việt và Cơn sốt hàng nội địa Đức: Xu hướng tiêu dùng mới (PR) - Trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng đồ nội địa Đức đang gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam. Từ các thiết bị gia dụng, đồ điện tử đến mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, hàng hóa đến từ Đức đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người tiêu dùng Việt và ngày càng được ưa chuộng nhờ vào chất lượng vượt trội, độ bền cao và thiết kế tinh tế.

Nhu cầu mua sắm đồ nội địa Đức của người Việt

Theo như báo cáo của Đài quan sát sự phức tạp kinh tế (OEC), trong năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu của Đức sang Việt Nam là 3.59 tỷ đô, trong đó các thiết bị điện và điện tử chiếm tới 10.8%, bao gồm những cả những đồ gia dụng sử dụng điện như ti vi, tủ lạnh, bếp từ, máy hút bụi, máy rửa bát, máy xay sinh tố …

Đánh giá của một khách hàng trên Shopee (Nguồn: Germany S&T)

Tại sao đồ nội địa Đức lại được ưa chuộng như vậy?

Nếu như trước đây người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên các sản phẩm có giá thành thấp và dễ tiếp cận thì bây giờ, với sự phát triển kinh tế và mức sống ngày càng được nâng cao, người Việt đã chuyển hướng sang các sản phẩm có chất lượng cao hơn, đề cao nguồn gốc xuất xứ, bất kể giá thành có thể cao hơn. Và đồ nội địa Đức có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn mới này vì nhiều lý do.

Thứ nhất, hàng nội địa Đức luôn nổi tiếng về chất lượng và độ bền.Tiêu chuẩn về hàng hóa của người Đức rất khắt khe. Để có thể được lưu hành trong nước thì các sản phẩm này phải trải qua rất nhiều các bài kiểm tra và chứng nhận về chất lượng, độ bền, an toàn, và hiệu suất từ các tổ chức lớn như TÜV (Hiệp hội Giám sát Kỹ thuật) và Stiftung Warentest.

Một số thành tựu tiêu biểu có thể kể đến như chất liệu thép không gỉ Cromargan® của WMF, được công nhận về khả năng chống ăn mòn và độ bền cao hay các sản phẩm nồi chảo đến từ thương hiệu Fissler được thiết kế với đáy CookStar.

Thứ hai, Đức là một trong những quốc gia dẫn đầu về công nghệ và đổi mới. Hàng năm quốc gia này đều dành ra số tiền tương đương với khoảng 3% GDP để đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển, riêng trong năm 2021 con số này lên tới 106 tỷ đô.

Một trong những công nghệ tiên tiến được áp dụng rất thành công đó là công nghệ sấy Zeolith đến từ thương hiệu nổi tiếng BOSCH. Công nghệ này sử dụng khoáng chất tự nhiên để hấp thụ độ ẩm và tạo ra nhiệt, giúp làm khô bát đĩa hiệu quả hơn.

Công nghệ sấy Zeolith của máy rửa bát BOSCH (Nguồn: BOSCH)

Thứ ba, không chỉ được trang bị những tính năng hiện đại, những sản phẩm gia dụng nội địa Đức còn mang tính thực tiễn rất cao, đáp ứng được những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dùng. Ví dụ như những sản phẩm cực kỳ thông minh đến từ thương hiệu Joseph Joseph, có thể kể đến như thiết kế gờ gác ở các dụng cụ nấu ăn của hãng.

Dụng cụ nấu ăn của Joseph Joseph (Nguồn: Joseph Joseph)

Cuối cùng, các công ty đến từ Đức rất chú trọng đến đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Khi được hỏi rằng:

“Tại sao đồ dùng Đức có thể dùng hàng trăm năm mà chất lượng vẫn tốt như vậy?“

Một chủ doanh nghiệp đã trả lời:

“Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là nước Đức chúng tôi không có tài nguyên, hầu như tất cả nguyên vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài, vì thế phải sử dụng tiết kiệm tối đa nguyên vật liệu. Thứ hai, người Đức chúng tôi nhận thức rằng, chất lượng sản phẩm tốt hay xấu, chủ yếu thể hiện ở việc “dùng lâu bền” hay không.”

Các doanh nghiệp Đức tập trung vào việc tạo ra giá trị bền vững thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Điều này giúp họ xây dựng được vị thế cạnh tranh lâu dài trên thị trường.

Cách nhận biết đồ nội Đức chính hãng

Ngoài các giấy tờ mua bán hợp pháp, chứng nhận CE là một yếu tố quan trọng cần được chú ý khi đánh giá sản phẩm. Chứng nhận này xác nhận rằng sản phẩm đã tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường do Liên minh Châu Âu (EU) quy định. Sở hữu chứng nhận CE không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa tự do trong thị trường EU.

Chứng nhận CE trên bao bì sản phẩm

Mua đồ nội địa Đức ở đâu uy tín?

