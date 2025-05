Giao thông - Xây dựng Nguy cơ mất an toàn công trình cầu trên quốc lộ 14D (QNO) - Ngày 27/5, đoàn công tác của tỉnh do Sở Xây dựng Quảng Nam chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, đơn vị quản lý tuyến đường và UBND huyện Nam Giang đi kiểm tra thực tế hệ thống cầu trên quốc lộ 14D.

Đoàn công tác kiểm tra công trình cầu bị hư hỏng. Ảnh: CÔNG TÚ

Đại diện Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam (đơn vị quản lý tuyến đường) cho biết, thống kê cho thấy quốc lộ (QL) 14D có tổng cộng 30 cây cầu (trong đó có 11 cầu lớn). Thời gian qua, trên QL14 qua địa phận huyện Nam Giang mỗi ngày có lưu lượng trung bình 500 lượt xe tải hạng nặng (6 trục) chở hàng hóa từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang về các cảng biển của Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Với lưu lượng và tải trọng như trên, hạ tầng giao thông của QL14D hư hỏng nặng và xuống cấp nghiêm trọng.

Rất đông xe tải nặng chạy trên QL14D. Ảnh: CÔNG TÚ

Qua kiểm tra thường xuyên trên QL14B, đơn vị quản lý phát hiện có 5 cây cầu bị hư hỏng, nguy cơ mất an toàn giao thông. Đó là cầu Khe Dum (lý trình km70+508) và cầu A Mó (lý trình km56+567) thuộc địa bàn xã La Dêê, cầu ĐakRing (lý trình km40+297) qua xã Chà Vàl, cầu Suối Đá (lý trình km26+160) qua xã Tà Pơơ và cầu Cà Đăng (lý trình km5+185) thuộc xã Tà Bhing.

[VIDEO] - Hiện trạng cầu Khe Dum:

Kiểm tra thực tế, đoàn công tác nhận thấy các cầu đều bị hư hỏng nền mặt đường dẫn hai bên cầu, lớp mặt cầu đã bị bong tróc, xuất hiện ổ gà... Đáng lo nhất là cầu Khe Dum vốn đưa vào sử dụng từ 2003, nay bề mặt bị bong tróc sâu lộ cả thép mặt cầu; xuất hiện lỗ thủng tại vị trí liên kết cánh dầm dọc... Khảo sát sơ bộ, cầu bị hư hỏng nặng, có nguy cơ không đảm bảo an toàn với lưu lượng, tải trọng khai thác như hiện nay.

Bề mặt cầu Khe Dum bị bong tróc lộ cả thép. Ảnh: CÔNG TÚ

Trung tá Huỳnh Tấn Hải – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, trước tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến QL14D, lãnh đạo phòng đã chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên tuần lưu cảnh báo lái xe tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông. Đơn vị cũng đã có nhiều kiến nghị đến cấp thẩm quyền, ngành chức năng khắc phục hư hỏng.

Đối với tình trạng hiện tại của cầu Khe Dum, Trung tá Huỳnh Tấn Hải kiến nghị ngành chức năng có giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho công trình.

Mặt cầu A Mó cũng bị hư hỏng. Ảnh: CÔNG TÚ

Trên hiện trường, ông Hà Phước Lộc - Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) đề nghị đơn vị quản lý tuyến trước mắt khẩn trương cắm bảng cảnh báo cầu yếu, yêu cầu phương tiện xe tải đi qua từng chiếc một với tốc độ hạn chế. Về trách nhiệm của mình, các phòng và đơn vị chức năng sẽ tham mưu lãnh đạo Sở Xây dựng phương án xử lý lâu dài. Cần thiết sẽ đề xuất UBND tỉnh tham mưu cấp có thẩm quyền cấm xe lưu thông một thời gian nếu tiến hành sửa chữa lớn.

[VIDEO] - Kỹ sư Nguyễn Đại Phúc - Trưởng phòng Quản lý bảo trì đường bộ (Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam) nói về thực trạng cầu trên QL14D: