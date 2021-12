Bất động sản Duy Xuyên: Cụm công nghiệp Tây An đánh thức miền cát trắng

(QNO) - Sau khi được công nhận là xã nông thôn mới năm 2019, xã Duy Trung (Duy Xuyên, Quảng Nam) với mũi nhọn là Cụm công nghiệp Tây An tiếp tục bứt phá trên chặng đường đô thị hóa.

Các sản phẩm đất nền Cụm công nghiệp Tây An được UBND huyện Duy Xuyên đưa ra đấu giá đã được thị trường đón nhận 100%

Mũi nhọn kinh tế công nghiệp



Theo UBND xã Duy Trung, từ xã thuần nông, kinh tế địa phương đã có những bước chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, riêng lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, nhiều năm qua luôn hoạt động ổn định, nhất là ngành xây dựng đã thu hút khá nhiều lao động phổ thông tham gia và cũng là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình ở xã Duy Trung.

Tổng giá trị của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng hằng năm đều hơn 200 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng gần 53% cơ cấu nền kinh tế.

Về lĩnh vực thương mại dịch vụ tiếp tục được phát triển, trên địa bàn toàn xã Duy Trung đã hình thành thêm nhiều điểm buôn bán, đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân. Trong đó, tập trung đông nhất là quanh Cụm công nghiệp Tây An, nhờ hàng chục công ty, nhà máy với hơn 8.000 lao động, mà nhu cầu tiêu dùng của người dân rất cao.

Bên cạnh đó, chợ tại Cụm công nghiệp Tây An, xã Duy Trung đã đi vào hoạt động đã góp phần chuyển dịch nhanh lao động nông nghiệp sang thương mại dịch vụ. Tổng giá trị ngành thương mại dịch vụ hằng năm ước đạt hơn 120 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng gần 32% cơ cấu nền kinh tế.

Theo đánh giá của địa phương, Cụm công nghiệp Tây An hoạt động ổn định với tỷ lệ lấp đầy 100% đã thu hút hàng chục doanh nghiệp lớn đến hoạt động sản xuất, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương.

Thống kê cho thấy, toàn xã Duy Trung hiện có 2.183 hộ với 7.667 nhân khẩu, trong đó chỉ còn 66 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,02%; thu nhập bình quân đầu người cải thiện qua từng năm, đời sống không khác mấy phố thị.

Thời gian tới, xã Duy Trung sẽ tập trung xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Từ đó, góp phần nâng cao hơn nữa thu nhập cho người dân địa phương, đưa xã Duy Trung tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Đổi thay hạ tầng đô thị

Nhờ sự chuyển dịch mạnh mẽ đó mà làng quê Duy Trung ngày ngay diện mạo đang thay đổi từng ngày, đường giao thông liên huyện liên xã thảm nhựa, bê tông tóa rộng thênh thang và rợp bóng cây xanh.

Về đêm, công trình điện đường rực sáng bừng lên sức sống mới như các đô thị hiện đại, khác hẳn miền cát trắng bỏng rát nhọc nhằn nhiều năm trước.

Cụm công nghiệp Tây An đổi thay diện mạo xã Duy Trung

Để phát huy hết tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương cũng như Cụm công nghiệp Tây An, UBND huyện Duy Xuyên chủ trương tiếp tục đầu tư vào hạ tầng, nhất là chuẩn bị cho diện mạo đô thị mới. Năm 2020, xã Duy Trung đầu tư xây dựng tuyến đường nối xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn và xã Duy Trung với mức đầu tư 3,5 tỉ đồng.

Con đường dài hơn 1km, rộng 7m, việc khai thông tuyến đường này được xem là dấu mốc kết nối vùng Đông và vùng Tây huyện Duy Xuyên, tạo điều kiện để người dân ở các xã phía Tây, huyện Quế Sơn đến Duy Trung thuận tiện.

Tuyến đường này cũng rút ngắn thời gian đi từ Quế Sơn về Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, kết nối quốc lộ 1 nhanh chóng để về Đà Nẵng hoặc Tam Kỳ. Các công trình khác như hệ thống nước sạch, trường mẫu giáo điểm thôn Hòa Nam cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, UBND huyện Duy Xuyên cũng phát triển quỹ đất ở tại Cụm công nghiệp Tây An, trong đó có các khu tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu an cư theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại, hạ tầng đường sá khang trang đồng bộ.

Việc mở rộng quỹ đất ở, phát triển đô thị và các khu dân cư còn nhằm giải bài toán cho đội ngũ người lao động ngoài địa phương làm việc tại Cụm công nghiệp Tây An. Hiện nay trong 8.000 chuyên gia, kỹ sư, người lao động tại Cụm công nghiệp Tây An, chỉ có 2.000 người địa phương, đặt ra áp lực rất lớn về quỹ đất ở và nhu cầu nhà ở.

Để giải quyết chuyện an cư cho hơn 6.000 lao động này cùng chuẩn bị cho sự phát triển dài hơi của Cụm công nghiệp Tây An trong tương lai, mới đây UBND huyện Duy Xuyên đã tiến hành đầu tư hạ tầng và pháp lý hoàn thiện khu tái định cư số 3 Cụm công nghiệp Tây An.

Mặc dù chỉ mới thử nghiệm những bước thăm dò thị trường, nhưng kết quả đấu giá đã mang lại nhiều phấn khởi cho địa phương, khi toàn bộ 100% sản phẩm khu tái định cư số 3 đều được các nhà đầu tư hấp thụ.

Ông, Trương Bảo Trung, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng và thương mại Phúc Minh kỳ vọng, tín hiệu lạc quan này cho thấy sức hút của bất động sản huyện Duy Xuyên nói chung và Cụm công nghiệp Tây An nói riêng, nhờ giá trị thật của tiềm năng địa phương, đặc biệt là bất động sản công nghiệp luôn có tính thanh khoản mạnh bởi nhu cầu an cư cũng như đầu tư.

“Với việc pháp lý đất đấu giá UBND huyện Duy Xuyên ra sổ đỏ và hạ tầng đã hoàn thiện, người dân có thể xây nhà ngay để ổn định cuộc sống hoặc cho thuê mặt bằng khai thác quán xá, xây cơ sở lưu trú phục vụ nhu cầu, đời sống công nhân, người lao động Cụm công nghiệp Tây An. Với những nền tảng vững chắc như vậy, thị trường bất động sản tại đây có nền tảng và triển vọng phát triển sôi động” – ông Trương Bảo Trung tin tưởng.