Công ty CP phức hợp Hà My: “Giao dịch trước không liên quan đến chủ đầu tư mới”

(QNO) - Sau loạt bài “Mòn mỏi chờ sổ đỏ” đã đăng tải, Báo Quảng Nam online đã nhận được thông cáo phản hồi từ ông Nguyễn Văn Huy – Phó Giám đốc Công ty CP Phức hợp Hà My. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin trích dẫn lại các nội dung chính trong văn bản phản hồi này.

"Công ty CP Phức hợp Hà My được UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp Hà My từ Công ty TNHH Singapore tại Quyết định 2638 ngày 28.9.2020, đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc giao dịch, đặt cọc dự án giữa Công ty TNHH Singapore với khách hàng thông qua Công ty CP Dana Real diễn ra từ tháng 7.2018, cách thời điểm chúng tôi tiếp nhận hơn 2 năm.

Về pháp lý dự án, sau khi tiếp nhận từ chủ đầu tư trước, Công ty CP Phức hợp Hà My luôn nỗ lực hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thủ tục đất đai, thi công hạ tầng đạt 85%. Dự kiến, tháng 3.2022 sẽ hoàn thành dự án.

Sau khi tiếp nhận dự án, Công ty CP Phức hợp Hà My với trách nhiệm là chủ đầu tư mới đã nhận thấy việc Công ty TNHH Singapore tổ chức giao dịch đặt cọc, giữ chỗ đất nền tại dự án thông qua Công ty CP Dana Real là không đúng thực tế, bởi quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án không có đất nền liền kề mà tất cả chỉ có đất biệt thự. Như vậy, ngay từ đầu các bên liên quan đã tổ chức giao dịch với nhau không đúng quy định, trước khi Công ty CP Phức hợp Hà My tiếp nhận dự án.

Mặc dù vậy, với trách nhiệm của chủ đầu tư mới, Công ty CP Phức hợp Hà My vẫn thể hiện trách nhiệm để đảm bảo quyền lợi các bên, tránh ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường đầu tư tại địa phương. Sau khi đơn vị phát hiện hợp đồng phân phối của Công ty CP Dana Real cho khách hàng không đúng theo quy hoạch, đã lập tức gửi văn bản cho Công ty Dana Real đề xuất hướng giải quyết.

Theo đó, phương án 1: Công ty CP Phức hợp Hà My chấp nhận hỗ trợ khách hàng bằng cách chuyển đổi đất sang Khu đô thị ven sông Dương Hội (nằm ngay sát bên dự án Khu đô thị phức hợp Hà My), khách hàng và Dana Real phải bù thêm 3 triệu đồng cho 1m2 và số tiền này sẽ được thu khi có sổ (dự kiến sau 10 tháng). Khách hàng nào không đồng ý phương án trên sẽ có phương án 2 là công ty trả lại tiền gốc cộng lãi suất ngân hàng kể từ ngày đặt cọc.

Như vậy với phương án đưa ra, Công ty CP Phức hợp Hà My luôn thể hiện thiện chí hỗ trợ công ty cũ và Công ty Dana Real cùng nhau phối hợp để đảm bảo quyền lợi khách hàng trước đây chứ không né tránh trách nhiệm.

Với trách nhiệm của chủ đầu tư dự án mới, chúng tôi đã đưa ra các phương án để đảm bảo quyền lợi khách hàng. Còn việc khách hàng đã đặt cọc, giao dịch trước đó thông qua Công ty CP Dana Real là giao dich giữa 2 bên, không liên quan đến chủ đầu tư mới.

Ngoài ra, nếu đơn vị phân phối là Công ty CP Dana Real có nhu cầu giải quyết để đảm bảo quyền lợi khách hàng, chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ để đưa ra phương án tốt nhất.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 26.7, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Đinh Văn Xuân - Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng (Công ty CP Phức hợp Hà My). Trước ý kiến của một số khách hàng muốn được gặp trực tiếp lãnh đạo Công ty CP Phức hợp Hà My để trao đổi tìm hướng giải quyết, trong đó có việc nhiều khách hàng muốn cùng lấy lô biệt thự tại dự án Khu đô thị phức hợp Hà My theo diện tích tương ứng. Ông Đinh Văn Xuân im lặng không trả lời.

Mặc dù, trước đó ông Xuân từng khẳng định sẵn sàng gặp trực tiếp khách hàng để thảo luận tìm giải pháp, kể cả đồng ý với phương án nhiều khách hàng chung gộp lại lấy lô biệt thự tại dự án Khu đô thị phức hợp Hà My với diện tích tương ứng.