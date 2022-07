Công ty Quản lý bất động sản Elite – EPM ra mắt tại Đà Nẵng

(QNO) – Chiều tối 26.7, tại TP.Đà Nẵng, đã diễn ra lễ ra mắt Công ty TNHH Quản lý bất động sản Elite – EPM. Đây là một trong những doanh nghiệp vận hành, quản lý bất động sản hàng đầu Việt Nam có mặt tại thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam.

Lễ ra mắt chính thức Công ty TNHH Quản lý bất động sản Elite – EPM. Ảnh: K.L

Với kinh nghiệm 15 năm tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực quản lý bất động sản cao cấp, EPM hướng tới mục tiêu trở thành chuyên gia tư vấn và quản lý vận hành bất động sản đứng đầu quốc gia và khu vực, mang đến hiệu quả tốt nhất cho nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi ích và nâng tầm giá trị thương hiệu, gia tăng giá trị bất động sản của khách hàng.

Bà Lê Thị Thuỳ Trinh - Tổng Giám đốc EPM khẳng định, dưới góc nhìn của nhà đầu tư và kinh nghiệm quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, EPM tự tin sẽ cung cấp giải pháp và dịch vụ cho khách hàng một cách hiệu quả và bền vững.

“Cùng với sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường bất động sản và du lịch sau đại dịch, chúng tôi hiểu rằng nhà đầu tư luôn tìm kiếm những đối tác quản lý và vận hành khai thác hiệu quả, thích ứng linh hoạt. Việc nâng cao chuẩn mực của các cơ sở lưu trú và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế sẽ góp phần thu hút du khách quay trở lại Việt Nam" - bà Trinh nói.

Đến nay, EPM đã trực tiếp phát triển và vận hành nhiều loại hình bất động sản cao cấp như: căn hộ cao cấp Azura, khu nghỉ dưỡng The Ocean Villas Resort, sân golf VinaCapital Đà Nẵng, khu biệt thự The Dunes Residences, khu biệt thự The Point...