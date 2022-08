Đất nền sôi động, căn hộ cao cấp trầm lắng

(QNO) - Sau hai năm đại dịch Covid-19, kinh tế phục hồi, thị trường bất động sản, nhất là ở phân khúc đất nền khu vực Bắc Quảng Nam bắt đầu sôi động; trong khi đó giao dịch căn hộ cao cấp trên địa bàn tỉnh diễn ra khá trầm lắng.

Phân khúc đất nền đang giao dịch mạnh trở lại trên thị trường. Ảnh: V.L

Khởi sắc giao dịch đất nền

Khoảng 86 lô đất nền Khu phố chợ Vĩnh Điện mở rộng (phường Điện An, Điện Bàn) đang được chào bán đợt đầu với gia thấp nhất 17 triệu đồng/m2 (đường 7,5m). So với thời điểm đầu năm, mức giá tăng khoảng 20%, dù vậy vẫn được xem là thấp so với một số dự án đất nền khu vực trung tâm thị xã Điện Bàn. Theo chủ dự án, có gần 30 khách hàng đã đặt cọc (50 triệu đồng/lô) các lô đất.

Tại Khu dân cư DHTC (gần đường 33, xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn) mức giá được nhà môi giới chào bán thấp nhất 16 triệu đồng/m2 (diện tích bình quân 115m2/lô). Riêng tại Khu dân cư số 1 - Đô thị Điện Thắng cách đó không xa mức giá cao hơn khá nhiều, dao động từ 19,5 – 26 triệu/m2 (tùy vị trí và nhà môi giới). Theo một nhà phân phối, sở dĩ mức giá đất nền tại Khu dân cư số 1 - Đô thị Điện Thắng cao do đã qua tay nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, so với đất nền tại Đà Nẵng, mức giá trên vẫn còn khá thấp.

“Khu vực này gần Đà Nẵng nên từ đầu năm đến nay giá đất tăng khoảng 6 triệu/m2, như đường 33 (đối diện Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn) trước Tết Nhâm Dần chỉ tầm 1,9 – 2 tỷ đồng/lô nhưng bây giờ đã lên 2,5 – 2,6 tỷ rồi. Một số nơi họ treo giá 12 – 13 triệu đồng/m2 chủ yếu để “câu khách” chứ giao dịch thực tế đất nền hiện nay ở Điện Bàn không dưới 15 triệu đồng/m2, ngoài trừ đường bê tông” - nhà phân phối thông tin.

Tại TP.Hội An, dù số lượng đất nền ít hơn Điện Bàn nhưng giá giao dịch cũng khá cao, bình quân từ 16 - 26 triệu đồng/m2. Tại một số nơi quỹ đất còn tương đối lớn như Cẩm Hà, Thanh Hà, Cẩm Thanh…, mức giao dịch tự do cũng tăng 20 – 30% so với thời điểm đầu năm.

Sau đại dịch Covid-19, dự báo thị trường bất động sản Quảng Nam sẽ “ấm” lên. Ảnh: V.L

Báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng và vùng phụ cận 6 tháng đầu năm của Công ty CP DKRA Việt Nam thể hiện: cùng với sự phục hồi của ngành du lịch, thị trường đất đai, nhà ở Đà Nẵng và vùng phụ cận 6 tháng đầu năm ghi nhận những tín hiệu khởi sắc về nguồn cung cũng như tình hình tiêu thụ ở hầu hết phân khúc.

Cụ thể, ở phân khúc đất nền, nửa đầu năm 2022 có khoảng 11 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường 1.556 nền, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước (khoảng 936 nền). Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt khoảng 60% (tương ứng 940 nền), tăng khoảng 65% so với cùng kỳ năm 2021 (571 nền). Mặt bằng giá sơ cấp ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 18%, giá bán thứ cấp tăng từ 5 - 15% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo nhận định của Công ty CP DKRA Việt Nam, những tháng còn lại của năm 2022, nguồn cung đất nền ra thị trường sẽ khá dồi dào, ước tính dao động từ 2.000 – 2.500 nền, tập trung chủ yếu ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), thị xã Điện Bàn và TP.Hội An (Quảng Nam).

Trầm lắng phân khúc căn hộ cao cấp

Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm có 5 dự án căn hộ mở bán, tập trung toàn bộ tại Đà Nẵng, cung cấp ra thị trường khoảng 386 căn, tăng 93% so với cùng kỳ năm 2021 (200 căn). Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới ở mức thấp, chỉ đạt 44% (khoảng 170 căn), tăng 65% so với cùng kỳ năm trước (103 căn). Quảng Nam không ghi nhận nguồn cung mới mở bán.

[Video] - Nhiều dự án bất động sản đang được nhà đầu tư chào bán ra thị trường:

Your browser does not support the video tag. Ghi nhận 6 tháng đầu năm, có 7 dự án mở bán cung cấp ra thị trường khoảng 656 căn, tăng 91% so với cùng kỳ 2021 (343 căn). Tỷ lệ tiêu thụ chung trên toàn thị trường đạt khoảng 83% tương đương 542 căn, gấp 2.5 lần so với 6 tháng đầu năm 2021 (219 căn). Nguồn cung tập trung chủ yếu ở Đà Nẵng và một ít ở Quảng Nam.

Những sản phẩm có diện tích nhỏ (85 - 150m2) mức giá trung bình khoảng 3,5 - 8 tỷ đồng/căn thu hút sự quan tâm của thị trường. Giá bán sơ cấp tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ, một số dự án tại Quảng Nam ghi nhận mức tăng lên đến 6%, kèm theo đó là nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ khách hàng như chiết khấu, ân hạn nợ gốc...

Tuy nhiên, theo đại diện Công ty CP Đạt Phương Hội An, thực tế thị trường căn hộ Quảng Nam so với Đà Nẵng khá trầm lắng. Đạt Phương là chủ đầu tư dự án căn hộ shophouse cao cấp Casamia Hội An (xã Cẩm Thanh, Hội An). Mặc dù, đến nay khoảng 80% căn hộ dự án đã được bán, nhưng phần lớn diễn ra trước năm 2019. Hiện tại, giá bán căn hộ dự án Casamia thấp nhất 6,5 tỷ đồng/căn (diện tích 161m2).

“Không biết những nơi khác thế nào chứ riêng tại dự án Casamia rất ít khách hàng. Nguyên nhân, do ngân hàng đã siết lại nguồn vay, lãi suất cũng tăng cao nên nhà đầu tư dè dặt” - đại diện Công ty CP Đạt Phương Hội An nói. Để kích cầu, Công ty CP Đạt Phương Hội An phải hỗ trợ lãi vay cho khách hàng (70% giá trị căn hộ) trong 3 năm nhưng cũng không có nhiều khách hàng quan tâm.



Dự báo thị trường bất động sản cuối năm sẽ trở nên sôi động khi kinh tế được phục hồi. Ảnh: V.L



Theo phân tích của các chuyên gia, dự báo những tháng còn lại của năm 2022 sức mua bất động sản sẽ tăng và tập trung chủ yếu ở những khu đô thị quy mô lớn, được quy hoạch bài bản và phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín. Đây cũng là cơ sở để các nhà đầu tư xem xét, quyết định trước khi đầu tư vào các phân khúc bất động sản Quảng Nam, Đà Nẵng.