Đầu tư vào Vịnh An Hòa City: Lựa chọn hiệu quả

Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa (Vịnh An Hòa City) tọa lạc “vị trí vàng”, là địa chỉ tin cậy để lựa chọn đầu tư mang lại hiệu quả trong mùa dịch và hướng đến tương lai bền vững.

Vịnh An Hòa City tiếp giáp với đường Võ Chí Công, mặt hướng ra vịnh An Hòa lộng gió. Ảnh: K.K

Vị trí đắc địa

Hiện thực hóa đưa vùng đông Quảng Nam trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ, trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai có rất nhiều dự án đã, đang và sẽ triển khai. Ngoài các dự án tầm cỡ đi vào hoạt động tại các khu công nghiệp hay bến cảng, hạ tầng giao thông và khu đô thị cũng đã thành hình với đường Võ Chí Công, Vịnh An Hòa City kết nối gần đường vào sân bay Chu Lai và cảng Kỳ Hà.

Trong đó, Vịnh An Hòa City tọa lạc “vị trí vàng” có quy mô lên đến 99,6ha; nằm giao thoa trên trục giao thông ven biển Võ Chí Công qua huyện Núi Thành. Vịnh An Hòa City là dự án mà chủ đầu tư đã dồn tâm huyết với kỳ vọng sẽ biến nơi đây trở thành khu dân cư trung tâm, nơi tụ hội đủ mọi điều kiện giúp vùng đất Chu Lai cất cánh.

Bến du thuyền nằm ngay cửa vịnh là tiện ích cao cấp của Vịnh An Hòa City.

Vịnh An Hòa City là khu đô thị sinh thái tiếp giáp và hướng ra mặt vịnh An Hòa, đón gió mát từ dòng Trường Giang, nằm ở tâm điểm kết nối hạ tầng giao thông huyết mạch cũng như các tiện ích cần thiết phục vụ cuộc sống an cư lâu dài, nơi giao thoa mạng lưới trung tâm hành chính, công nghiệp, giáo dục và y tế.

Khu đô thị này chỉ cách Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam khoảng 600m và Khu công nghiệp Bắc Chu Lai tầm 1km, cách các trường học trong khu vực với bán kính 5km. Đồng thời cách sân bay Chu Lai và cảng Kỳ Hà chỉ 8km với ưu điểm tọa lạc cận kề ngay cạnh các khu phi thuế quan, cảng biển và khu công nghiệp, Vịnh An Hòa City hứa hẹn là khu đô thị sầm uất, phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Tiện ích vượt trội

Từ Vịnh An Hòa City, di chuyển đến TP.Tam Kỳ chỉ khoảng 25km, đi về hướng nam đến TP.Quảng Ngãi khoảng 40km, đến TP.Hội An 65km và xa hơn về phía bắc đến TP.Đà Nẵng khoảng 85km. Đề cao môi trường sống tiện ích và hiện đại, Vịnh An Hòa City được quy hoạch đồng bộ với các tuyến nhà phố đan xen hệ thống công viên và cây xanh, đáp ứng kỳ vọng của cư dân khi tận hưởng nhịp sống sôi động nhưng vẫn gần gũi cận kề cùng thiên nhiên như hệ thống nhà hàng - siêu thị, cửa hàng tiện ích, các dãy shop house...

Bên cạnh đó, đất thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng, nhà ở cao cấp, trường học, nhà sinh hoạt khối phố, khu công viên cây xanh xen lẫn các cụm dân cư phục vụ vui chơi, giải trí sẽ đưa Vịnh An Hòa City trở thành khu đô thị xanh kiểu mẫu của tỉnh Quảng Nam.

Khu công viên cây xanh nằm trong lòng đô thị.

Ông Vũ Cao Giang - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An (chủ đầu tư) cho biết, nổi bật của Vịnh An Hòa City là bến du thuyền riêng nằm ngay cửa vịnh An Hòa, cửa ngõ dòng Trường Giang nối liền ra biển. Đây là tiện ích cao cấp phục vụ cho cư dân của Vịnh An Hòa City được trải nghiệm hệ sinh thái về cảnh quan tự nhiên và những giá trị sống khác biệt.

Pháp lý minh bạch luôn là tiêu chí quan trọng được các nhà đầu tư yêu cầu, hiểu được mong muốn đó, Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An đã xúc tiến và hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý để đảm bảo khách hàng được trao ngay giấy chứng nhận quyền sở hữu cho tài sản mà mình gửi chọn.

Giải pháp đầu tư an toàn

Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh hiện nay, các chuyên gia cho rằng phân khúc đất nền được xác định sẽ là giải pháp đầu tư an toàn, bền vững và tiềm năng cho các nhà đầu tư, nhất là các dự án thuộc các địa phương có chỉ số tăng trưởng kinh tế vượt bậc và phát triển mạnh mẽ về hạ tầng đô thị như Quảng Nam.

Với định hướng, chủ trương phát triển vùng Đông Nam của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 - 2030, nhằm đưa khu vực này trở thành chuỗi đô thị - trung tâm dịch vụ, du lịch, công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, huyện Núi Thành đã, đang là điểm đến đầu tư của các dự án có quy mô lớn trong và ngoài nước.

Theo ông Vũ Cao Giang, giai đoạn đầu ra mắt vào tháng 3.2021 vừa qua, chủ đầu tư Vịnh An Hòa City đã tung ra các sản phẩm đất nền với mức giá bán hợp lý, cùng các ưu đãi tặng kèm thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Với quỹ đất còn tiềm năng lớn, kết hợp sự đồng bộ về giao thông, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới trung tâm hành chính, công nghiệp, giáo dục và y tế của khu vực kế cận làm cho nhu cầu giao dịch bất động sản khu vực này chắc chắn sẽ tăng mạnh.

“Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 trở lại, dù thị trường bất động sản có biến động thì sức ảnh hưởng dòng phân khúc đất nền của khu vực này ít bị ảnh hưởng so với nhiều dự án khác nhờ tính pháp lý ổn định và minh bạch, vị trí đắc địa của Vịnh An Hòa City” - Giám đốc công ty TNHH MTV Bất động sản Bảo Ngọc Land, ông Nguyễn Đình Phúc nhận định.

Nhiều nhà đầu tư đánh giá, đất nền Vịnh An Hòa City với lợi thế được chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, sức hấp dẫn này sẽ còn gia tăng khi hàng loạt dự án có quy mô lớn được triển khai trong thời gian tới mà nổi bật là hoàn thiện toàn tuyến đường ven biển Võ Chí Công từ Hội An đến sân bay Chu Lai, kết nối với các tuyến đường lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, các trục ngang giao thông trọng điểm ĐT617, ĐT618, ĐT620 lên quốc lộ 1 đảm bảo tính kết nối liên vùng Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi.

Đây là một trong những yếu tố hàng đầu khiến nhà đầu tư quyết định “chọn mặt gửi vàng”. Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện hạ tầng các phân khu, giúp cư dân có thể tin tưởng, yên tâm đầu tư trong tương lai gần, đặc biệt khi những tín hiệu khởi sắc của nền kinh tế trở lại trong giai đoạn bình thường mới.

Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An là thành viên của Tập đoàn FVG. Tập đoàn FVG là chủ đầu tư và thi công nhiều dự án quy mô tầm cỡ ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam như: Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại, đường Võ Chí Công.

Nam Hội An City - một dự án bất động sản của Tập đoàn FVG tại phía nam TP.Hội An đã hình thành, thu hút nhiều sự quan tâm và tin tưởng với các nhà đầu tư, khẳng định vị thế của FVG tại thị trường bất động sản miền Trung. Và tiếp nối với Vịnh An Hòa City, FVG tự tin mang lại cho các nhà đầu tư một sản phẩm an cư nơi đắc địa, mức giá hợp lý và tiện ích vượt bậc của khu vực Quảng Nam.