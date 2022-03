Du lịch Hội An vào “guồng”, giới đầu tư săn lùng nhà phố Hoian d’Or

(QNO) - Năm 2022, du lịch Việt Nam bắt đầu khởi sắc, trong bức tranh sáng màu đó, Hội An là cái tên được chú ý hơn cả nhờ đón nhiều tín hiệu tích cực cùng loạt danh hiệu mới.





Phố cổ Hội An những ngày đầu năm mới

Lạc quan du lịch phục hồi

Trong cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam với đại diện các bộ ngành diễn ra ngày 15.2 vừa qua, phương án mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15.3 đã được đồng thuận và thông qua. Theo đó, hoạt động du lịch quốc tế và nội địa được “bình thường hoá” bằng cả đường hàng không, đường bộ, đường biển. Đặc biệt, chính sách visa sẽ khôi phục lại như trước năm 2020.

Trước đó, từ ngày 15.2, hàng không Việt Nam đã mở lại toàn bộ đường bay quốc tế đến các nước sau gần hai năm đóng cửa. Việc mở cửa bầu trời có ý nghĩa then chốt đối với ngành du lịch, đặc biệt là các điểm đến thu hút du khách quốc tế như Hội An.

Thực tế, khi chưa khôi phục hoàn toàn thị trường khách quốc tế thì Hội An vẫn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường du lịch nội địa. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, phố Hội là một trong những điểm đến nhộn nhịp nhất cả nước với hàng loạt hoạt động đậm đà bản sắc như hát dân ca, thư pháp, trò chơi dân gian, hoà tấu nhạc cụ dân tộc, điêu khắc gốc tre, nguyện ước đầu năm, áo dài xuống phố…



Hội An được kỳ vọng sẽ bùng nổ du lịch trong thời gian tới

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An cho biết, từ ngày 1 - 5.2 (tức mùng 1 - 5 tết), trung bình mỗi ngày Hội An đón hơn 10.000 lượt khách đến từ khắp ba miền. Cũng trong đầu năm nay, Hội An tiếp tục được xướng tên trong các bảng xếp hạng du lịch quốc tế. Cụ thể, tạp chí du lịch danh tiếng Time Out đã bầu chọn Hội An thuộc top 21 điểm đến lãng mạn nhất thế giới dành cho các cặp đôi trong dịp Valentine.

Bên cạnh đó, dựa trên hơn 232 triệu đánh giá của khách thuê phòng, nền tảng đặt phòng trực tuyến hàng đầu thế giới Booking.com mới đây đã công bố giải thưởng thường niên Traveller Review Awards 2022, trong đó Hội An được vinh danh trong hạng mục 10 thành phố hiếu khách nhất.

Trong năm nay, du lịch Hội An hứa hẹn sẽ sôi động suốt cả năm với hơn 60 hoạt động hấp dẫn, mở đầu là lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” (diễn ra vào ngày 25.3).

Những tiền đề kể trên chắc chắn sẽ là “bệ phóng” vững chắc đảm bảo du lịch Hội An khởi sắc và “cất cánh” trong năm 2022, kéo theo đó là sự sôi động của thị trường bất động sản, đặc biệt là các sản phẩm bất động sản gắn liền với du lịch, nghỉ dưỡng.



Điểm chọn đầu tư sáng giá

Khảo sát của các công ty cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu thế giới như Expedia, Amadeus, HomeToGo đã chỉ ra rằng có sự chuyển biến rõ rệt trong xu hướng du lịch của du khách quốc tế trong năm 2022. Cụ thể, du khách châu Âu và Mỹ có xu hướng tìm đến các điểm du lịch nước ngoài, gần gũi với thiên nhiên và mang lại nhiều trải nghiệm khám phá thú vị.

Bên cạnh đó, theo công bố của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) và trang web Trimp.com vào tháng 11.2021, du khách cũng sẵn sàng mở hầu bao để chi tiêu nhiều hơn cho các chuyến đi trong năm 2022 so với giai đoạn 5 năm vừa qua.

Do đó, các chuyên gia nhận định những điểm du lịch đa trải nghiệm tích hợp nhiều tiện ích văn hoá - sinh thái - giải trí sẽ đáp ứng và khai thác tối đa xu hướng du lịch hậu Covid-19 của du khách.

Tại thành phố di sản có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách quốc tế, Hoian d’Or trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho du lịch phố Hội khi thoả mãn nhu cầu khám phá văn hoá, trải nghiệm sinh thái và làm đầy cảm xúc của du khách thông qua hàng trăm tiện ích độc đáo, hàng chục công trình biểu tượng giàu giá trị.

Nằm trọn vẹn trên đảo Cồn Bắp rộng hơn 24ha và cách phố cổ Hội An chưa tới 5 phút đi bộ, có thể nói Hoian d’Or sở hữu địa thế mà khó có dự án nào sánh được. Hơn thế, bản thân quần thể nghỉ dưỡng này cũng được đầu tư phát triển kỳ công để xứng tầm với vị trí hiếm hoi ấy.

Dù mới được công bố chính thức trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng, phân khu Maison de Ville thuộc Hoian d’Or với sản phẩm nhà phố thương mại đã tạo tiếng vang lớn, hàng trăm căn shophouse đã tìm thấy chủ nhân.

Maison de Ville là tâm điểm của Hoian d’Or, nơi giao thoa ba trục văn hóa - sinh thái và thương mại

“Hiếm” về số lượng và “quý” về vị trí, thời điểm này, shophouse Maison de Ville được đông đảo nhà đầu tư săn đón trước thềm ra mắt căn hộ mẫu vào tháng 3 này và thiết lập mặt bằng giá mới. Việc tăng giá trị là tất yếu khi mà du lịch Hội An đang lên như “diều gặp gió” và sẵn sàng đón hàng triệu lượt khách đổ về.