Khởi công tuyến phố thương mại hàng đầu Tam Kỳ

(PR) - Sáng ngày 27/7, Công ty CP Địa Ốc First Real phối hợp cùng chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư phát triển Hạ tầng Quảng Nam tổ chức lễ khởi công Tuyến phố thương mại - Khu Đô thị Quốc tế The Trident City, phường An Phú, Tam Kỳ.

Đại diện chủ đầu tư và các đối tác triển khai dự án thực hiện nghi thức khởi công.

Đây sẽ là tuyến phố thương mại có vị trí giao thương sầm uất bậc nhất khu vực cửa ngõ Đông Tam Kỳ, giao thoa với trục đường huyết mạch Điện Biên Phủ, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, đồng thời kết nối với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và là đầu mối dịch vụ của hành lang kinh tế ven biển Đà Nẵng – Quảng Nam – Quảng Ngãi…

Lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc hiện đại, những căn shophouse tại The Trident City mang vẻ đẹp thiết kế tinh tế và chất lượng cao cấp từ các vật liệu đến từ các thương hiệu xây dựng hàng đầu.

Một trong những điểm nhấn của tuyến phố thương mại The Trident City chính là nằm trong định hướng quy hoạch chung của Tam Kỳ 2030 - 2050 xây dựng khu hành chính tập trung gắn với trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp dọc tuyến Điện Biên Phủ, Lê Thánh Tông.

Tuyến phố thương mại khi đưa vào hoạt động sẽ trở thành tuyến phố mua sắm, kinh doanh sầm uất, sôi động, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, thương mại tại khu vực kinh tế đang phát triển như phía Đông Tam Kỳ.

Với những căn shophouse được bố trí đa dạng về công năng sử dụng, kết hợp hài hòa giữa thương mại và cuộc sống tiện nghi, gia chủ có thể vừa kinh doanh vừa để ở. Tuyến phố thương mại này thuộc dòng sản phẩm cao cấp của The Trident City, với số lượng giới hạn, mang đến những sản phẩm đầu tư đắt giá cho những chủ nhân sành sỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Thế Trung - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real cho biết: “

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tuyến phố thương mại KĐT Quốc tế The Trident City khi đưa vào khai thác sẽ góp phần không nhỏ vào việc thay đổi diện mạo của tỉnh Quảng Nam nói chung và Tam Kỳ nói riêng, thu hút khách du lịch đến tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng quanh năm, qua đó tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động ở địa phương, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Ông Nguyễn Thế Trung - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real phát biểu tại buổi lễ.

Sức hút của The Trident City còn đến từ chuỗi tiện ích “All-in-one” đặc quyền, đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng, từ an cư, đầu tư đến thương mại, vui chơi, giải trí với chuỗi tiện ích xứng tầm. Tại đây, rất nhiều tiện ích nội khu phục vụ cư dân, nổi bật là công viên trung tâm rộng lớn 15.500m2, hoa viên đa sắc màu cùng trục cảnh quan rộng 69m…

Cộng hưởng với đó là những tiện ích liên kết như trường học, siêu thị, bệnh viện… theo tiêu chuẩn cao cấp. Nhờ đó, những chủ nhân tương lai của The Trident City sẽ tận hưởng cuộc sống trong lành với thiên nhiên xanh mát, không gian sống riêng tư, văn minh.

Bảo chứng bằng những lợi thế vượt trội trên thị trường, từ vị trí đắc địa, loại hình sản phẩm, tiện ích đắt giá và không gian sống sinh thái, Đô thị Quốc tế The Trident City không chỉ hội tụ đủ tiềm năng tăng giá trong tương lai mà còn góp phần đưa Đông Tam Kỳ trở thành điểm đến hấp dẫn với các dự án bất động sản tầm cỡ.

