Lợi thế pháp lý giúp Trung tâm hành chính Tam Anh hút khách

(QNO) - Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế, trong đó thị trường bất động sản cũng không tránh khỏi ngoại lệ. Nhiều phân khúc, loại hình sản phẩm biến động giảm giá, tuy nhiên, với phân khúc đất nền, đặc biệt là đất nền đã có sổ đỏ thì vẫn “sống khỏe” giữa đại dịch.

Đất nền hoàn thiện pháp lý lên ngôi

Theo UBND TP.Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2021, số lượng hồ sơ giao dịch bất động sản đạt 14.390 hồ sơ, tăng 7.352 hồ sơ so với cùng kỳ. Giao dịch gia tăng đã làm tăng thu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản ước đạt 73% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ ước đạt 78,5% dự toán, tăng 44,5% so với cùng kỳ.

Như vậy có thể thấy, xu thế đầu tư vào bất động sản ở Đà Nẵng vẫn lớn. Thậm chí trong bối cảnh dịch bệnh, các nhà đầu tư lại xem bất động sản như một kênh trú ẩn an toàn.

Sự phục hồi của thị trường bất động sản Nam Đà Nẵng cũng kéo theo khu vực Quảng Nam lân cận như Thị xã Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình… Đây là vùng giáp ranh Đà Nẵng nhưng mức giá tốt, tiềm năng tăng giá còn nhiều so với giá đất nội đô Đà Nẵng, mang về lợi nhuận vượt trội.

Đất nền đã có sổ đỏ vẫn là phân khúc hấp dẫn thu hút nhà đầu tư bất chấp sự biến động của thị trường.

Sự biến động của thị trường cũng khiến cho các nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc xuống tiền. Thay vì “lướt sóng” như trước đây, hầu hết nhà đầu tư đã chọn hướng đi dài hạn hơn. Do đó, việc lựa chọn sản phẩm và dự án càng trở nên kỹ càng hơn. Đây chính là thời cơ để những dự án có pháp lý rõ ràng “lên ngôi”. Ghi nhận tại Quảng Nam, những dự án đất nền đã có sổ đỏ hay những nền đất riêng lẻ có pháp lý rõ ràng vẫn được các nhà đầu tư săn đón dù thị trường có phần giảm nhiệt do dịch bệnh.

Các chuyên gia bất động sản lý giải, hiện nay đất nền vẫn đang là sản phẩm được nhà đầu tư ưa chuộng do các đô thị lớn không còn nhiều quỹ đất để phát triển dẫn đến khan hiếm nguồn cung, các nhà đầu tư đang chờ đợi và đổ dồn quan tâm vào những dự án mới. Với các dự án đã ra được sổ, lại có vị trí đẹp thì luôn có tiềm năng tăng giá, nhu cầu sở hữu nhiều, tính thanh khoản nhanh chóng. Việc các nhà đầu tư “săn” đất nền đã có sổ sẽ hạn chế được tối đa các kịch bản phát sinh như chậm tiến độ, chậm giao đất, sang tên, tranh chấp…, được hưởng tất cả quyền lợi của chủ sở hữu và được pháp luật bảo vệ. Hơn hết, các nhà đầu tư sẽ hoàn toàn an tâm khi mua bán, chuyển nhượng mà không vướng ngại về mặt pháp lý khiến tiền bị “mắc kẹt” trong những khoản đầu tư hàng tỷ đồng.

Trung tâm hành chính Tam Anh với pháp lý hoàn thiện hút nhà đầu tư

Trong các khu vực nhận được nhiều sự quan tâm, Núi Thành hiện là điểm đến đầu tư sôi động khi có tốc độ phát triển cao về dân cư, thu nhập và hạ tầng. Những năm gần đây, huyện Núi Thành đóng góp trên 60% cho ngân sách cả tỉnh Quảng Nam. Với tiềm năng phát triển lớn, Núi Thành đã thu hút sự tham gia của nhiều ông lớn bất động sản. Trong đó, Dự án Trung tâm hành chính Tam Anh là một trong những dự án đang nằm trong tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Anh Bùi Thanh Phong, một nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chia sẻ "Một trong những yếu tố củng cố niềm tin của khách mua để ở và nhà đầu tư là pháp lý vững vàng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xem như “tấm vé thông hành” giúp nhà đầu tư yên tâm giao dịch”. Đây cũng chính là lý do anh chọn dự án TTHC Tam Anh để đầu tư bên cạnh những yếu tố khác như vị trí đắc địa, hạ tầng hoàn thiện, tiện ích đầy đủ cùng giá thành hợp lý.

Dự án Trung tâm hành chính Tam Anh sở hữu vị trí đắc địa, một mặt giáp quốc lộ 1A, một mặt hướng ra sông Trường Giang, là cửa ngõ Khu kinh tế mở Chu Lai với các khu công nghiệp lớn, kết nối đồng bộ với mạng lưới trung tâm hành chính, công nghiệp, giáo dục và y tế trong khu vực, cũng như các tiện ích cần thiết để phục vụ cuộc sống an cư lâu dài.

TTHC Tam Anh sở hữu đầy đủ yếu tố tam cận “Cận thị, cận giang, cận lộ”.

Thông tin từ chủ đầu tư là Công ty TNHH Phú Long, hiện dự án đã hoàn thiện về mặt pháp lý, các giấy tờ và quyết định cần thiết đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Điều này được nêu rõ trong công văn số 1010/SXD-QLHT của Sở Xây Dựng – UBND tỉnh Quảng Nam ký ngày 19.7.2021. Theo đó, Dự án TTHC Tam Anh thuộc địa phận xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành do Công ty TNHH Phú Long đầu tư được xác nhận đã hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạchvà nội dung đầu tư được chấp thuận. Dự án cũng đã được Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thống nhất kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu và đã được UBND Tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự án TTHC Tam Anh hiện đang được phân phối độc quyền bởi Công ty CP Bất động sản Nam Miền Trung, là thành viên của Đất Xanh Miền Trung Group - đơn vị phát triển bất động sản hàng đầu khu vực và trên cả nước.

Theo đại diện của Bất động sản Nam Miền Trung, đơn vị này sẽ mở bán ưu đãi đặc biệt cho khách hàng thân thiết của cty với các chính sách hỗ trợ đầu tư tốt nhất và số lượng hạn hữu trong đợt đầu tiên của tháng 7.2021 này. Với mức giá phù hợp, pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng đồng bộ nằm tại khu vực trung tâm, Dự án TTHC Tam Anh chắc chắn là sản phẩm đem lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư bên cạnh yếu tố lý tưởng cho khách hàng an cư.

