Tam Kỳ ra mắt dự án Khu đô thị mới An Phú

(QNO) - Sáng 2.3, tại phường An Phú (TP.Tam Kỳ), Công ty CP Địa ốc First Real chính thức ra mắt dự án Khu đô thị mới An Phú - Đô thị quốc tế The Trident City.

Buổi lễ ký kết đại lý phân phối chính thức dự án. Ảnh: HP.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện đơn vị chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam, hợp tác đầu tư và phát triển dự án Công ty CP Địa ốc First Real cùng 11 đại lý phân phối chính thức dự án.

Các đơn vị sàn đại lý phân phối dự án gồm có: Công ty CP Bất động sản Protech; Công ty TNHH MTV Blue Era; Công ty CP Tập đoàn Địa ốc SCD; Công ty CP Địa ốc 68 Land; Công ty CP Địa ốc và xây dựng S-Germi; Công ty CP Bất động sản Linkhouse – chi nhánh miền Trung; Công ty CP Đầu tư và phân phối BĐS TV House; Công ty CP Đầu tư và phát triển Đô thị AZ Group; Công ty CP Bất động sản Đại Thắng – Quảng Nam; Công ty CP Đầu tư Nestate - chi Nhánh Quảng Nam; Công ty CP Công nghệ và tiếp thị Reesnext.

Chủ đầu tư đang tăng tốc thi công hoàn chỉnh hạ tầng với phần diện tích còn lại của dự án. Ảnh: H.P

Là dự án có quy mô lớn ở TP.Tam Kỳ, Khu đô thị mới An Phú - Đô thị quốc tế The Trident City hứa hẹn sẽ làm cho thị trường bất động sản sôi động trở lại sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Dự án bất động sản này đã cụ thể hóa định hướng quy hoạch đô thị mở rộng phía Đông của Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn 2050, cũng như triển khai chương trình phát triển đô thị của thành phố, với mục tiêu đến năm 2030 Tam Kỳ sẽ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2030.

Ông Nguyễn Thế Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc First Real (đại diện chủ đầu tư) cho biết, ưu điểm vượt trội của dự án này là sở hữu quỹ đất đẹp, tọa lạc ngay trọng điểm quy hoạch của TP.Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. "Khu đô thị mới An Phú sẽ tạo nên sự bùng nổ cho thị trường bất động sản phía Đông Tam Kỳ trong năm 2022, mang lại sự khởi sắc cho khu vực” - ông Trung nhấn mạnh.

Công ty CP Địa ốc First Real cho biết, dự án đã chú trọng đầu tư từ kiến trúc, cảnh quan cho đến dịch vụ, tiện ích, dành 62% diện tích đất để xây dựng quy hoạch xanh như công viên rộng lớn 15.500m2 cùng các công trình công cộng như đầu tư hệ thống giáo dục hàng đầu với tiêu chuẩn song ngữ quốc tế, Bệnh viện chăm sóc sức khỏe đẳng cấp…