Bạn cần biết Nhà liền thổ “3 trong 1” hút nhà đầu tư đổ về Vincom Shophouse Royal Park (PR) - Mang đến giỏ hàng nhà liền thổ “3 trong 1” hiếm có - vừa sống tiện nghi vừa kinh doanh thuận lợi và sinh lời lâu dài, Vincom Shophouse Royal Park (Quảng Trị) tiếp tục là bến đỗ an toàn cho dòng tiền đầu tư trong năm mới 2025.

Cơ hội bùng nổ của nhà liền thổ

Nhận được khoản thưởng lớn dịp Tết lại đúng dịp đáo hạn tiết kiệm, ông Sỹ Hoàng (Hà Nội) đang tính đầu tư thêm vào thị trường BĐS, bởi năm 2025 được nhận định là năm đánh dấu cột mốc khởi đầu thập kỷ tăng trưởng mới.

“Tôi đang tìm kiếm dự án tiềm năng ở khu vực miền Trung, vì miền đất mới bao giờ cũng có mặt bằng giá tốt hơn các thành phố lớn. Và sản phẩm được nhắm tới chính là nhà liền thổ - tài sản càng để lâu càng giá trị”, ông Hoàng nói.

Trên thực tế, từ năm ngoái, nhà liền thổ đã lấy lại chỗ đứng vốn có sau một thời gian gặp khó khăn do tình hình chung. Báo cáo của CBRE Việt Nam cho thấy, tới tháng 9/2024, nguồn cung của loại hình này đã đạt đỉnh trong 5 năm qua. Số lượng giao dịch trong quý III/2024 cũng tăng 5 lần so với quý trước với mặt bằng giá bán sơ cấp đạt 235 triệu đồng/m2, tăng 16% theo quý. Xu hướng này tiếp tục được duy trì ngay từ đầu năm 2025.

Vincom Shophouse Royal Park sẵn có hàng trăm căn liền thổ có thể bàn giao ngay

Nhà liền thổ được ưa chuộng là bởi gắn liền với quan niệm “tấc đất, tấc vàng” của người Việt. Xét từ góc độ hiệu quả, loại hình này có thể mang về tỉ suất lợi nhuận cao nhất so với các kênh đầu tư khác trong tầm nhìn dài hạn. TS Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, đúc kết từ năm 1990 đến nay, giá vàng tăng khoảng 30 lần, trong khi giá nhà đất tăng tới 120 lần.

Với những lợi thế đó, dễ hiểu vì sao các nhà đầu tư như ông Hoàng dành ưu tiên số 1 cho nhà liền thổ, nhất là tại dự án của các thương hiệu lớn để yên tâm về tính pháp lý, tiến độ bàn giao công trình và đặc biệt là triển vọng gia tăng giá trị.

Vincom Shophouse Royal Park giữ vững ngôi vương nhờ ưu thế “3 trong 1”

Sở hữu hàng trăm căn liền thổ đã hoàn thiện, có thể bàn giao ngay tới tay khách hàng, lại thuộc giỏ hàng của nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam, Vincom Shophouse Royal Park (TP Đông Hà, Quảng Trị) dễ dàng chinh phục nhà đầu tư từ khắp cả nước đổ về.

Hội tụ nhiều lợi thế nội tại nhưng các căn shophouse, villa tại đây lại có giá bán rất mềm, chỉ từ 6 tỉ đồng. Mức giá sẽ còn tốt hơn nữa nếu như cộng gộp hàng loạt khoản chi phí có thể tối ưu nhờ chính sách ưu đãi đang được chủ đầu tư áp dụng, gồm ưu đãi 4% dành cho khách hàng không vay ngân hàng và thanh toán theo tiến độ thường, ưu đãi 8% thanh toán sớm, ưu đãi tới 1,7% cho thành viên VinClub, cam kết tiền thuê 6%/năm trong 3 năm, gói phí quản lý 36 tháng… Đặc biệt, chốt đơn thời điểm này, khách hàng còn được nhận “Quà tặng Tết 2025” tương đương 200 triệu đồng giảm trừ vào giá bán.

Nếu không có sẵn tài chính, khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất ngân hàng 0% trong 24 tháng cho khoản vay lên tới 70% giá trị căn. Như vậy, chỉ cần có trong tay từ khoảng 2 tỉ đồng là nhà đầu tư đã có thể sở hữu sản phẩm nhà liền thổ sáng giá bậc nhất TP Đông Hà.

Mức giá mềm sẽ gia tăng khả năng tiếp cận của các nhóm khách hàng khác nhau, đồng thời, dư địa tăng trưởng cũng lớn hơn. Thực tế, chu kỳ tăng giá mới đã được kích hoạt nhờ đòn bẩy quy hoạch. Cụ thể, từ tháng 8/2024, TP Đông Hà đã được công nhận là đô thị loại 2. Bước phát triển này chính là nền tảng để thị trường BĐS thiết lập mặt bằng giá trị mới. Trong đó, Vincom Shophouse Royal Park được hưởng lợi trực tiếp nhờ nằm án ngữ ở cửa ngõ phía Nam thành phố.

Quy hoạch và hạ tầng đã kích hoạt chu kỳ tăng giá tại Vincom Shophouse Royal Park

Tạo đà gia tăng giá trị cho Vincom Shophouse Royal Park còn có loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang được triển khai ở Quảng Trị. Đáng chú ý hơn cả là dự án sân bay có tổng mức đầu tư lên tới 5.800 tỉ đồng. Từ cách đây 3 năm, ngay khi phương án xây dựng công trình này được phê duyệt, giá nhà đất tại các khu vực xung quanh đã tăng nhanh. Do đó, khi hoàn thành vào tháng 7/2026, công trình này chắc chắn sẽ tạo ra cú bùng nổ mới cho thị trường BĐS.

Khung cảnh kinh doanh tấp nập tại Vincom Shophouse Royal Park

Bên cạnh tiềm năng tăng giá, nhà liền thổ tại Vincom Shophouse Royal Park còn có lợi thế kinh doanh vượt trội, đảm bảo doanh thu ổn định hàng tháng cho chủ sở hữu. Với sự đồng hành của Vincom Retail, nhà đầu tư sẽ không phải đau đầu với bài toán marketing để thu hút khách hàng. Bởi bao quanh các phân khu là cả một quần thể tiện ích với quy mô đồ sộ, nổi bật là TTTM Vincom Plaza lớn nhất Quảng Trị, rạp chiếu phim hiện đại nhất Đông Hà, công viên giải trí phong cách hoàng gia gồm nhiều trò chơi mới mẻ… Chưa kể, các lễ hội, sự kiện liên tục được tổ chức có sức hút hàng nghìn người cùng lúc tạo nên nhiều thời điểm bùng nổ doanh thu cho mọi ngành hàng.

Vincom Shophouse Royal Park cũng là nơi an cư lý tưởng với không gian sống ngập màu xanh được tạo nên bởi 4 công viên liên hoàn quy mô lên tới 30.000 m2, hàng loạt sân thể thao kế cận hiên nhà cùng tiêu chuẩn quản lý, vận hành đảm bảo an toàn ở mức tối đa… Ưu thế “3 trong 1” vừa an cư, kinh doanh vừa có tiềm năng tăng giá vượt trội sẽ giúp Vincom Shophouse Royal Park tiếp tục duy trì ngôi vương trên thị trường BĐS Quảng Trị trong năm 2025.