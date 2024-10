Thế giới Nhà văn Hàn Quốc thắng giải Nobel Văn học 2024 (QNO) - Nhà văn Hàn Quốc Han Kang (SN 1970) đoạt giải Nobel Văn học 2024 với những tác phẩm "phơi bày sự mong manh của cuộc đời".

Nhà văn Han Kang - chủ nhân giải Nobel Văn học 2024. Ảnh: Reuters

Trong lễ công bố chủ nhân giải Nobel Văn học 2024 vào chiều qua 10/10, Ủy ban Nobel của Viện Hàn lâm Thụy Điển tuyên bố, tác giả người Hàn Quốc Han Kang thắng giải vì văn xuôi đầy chất thơ mãnh liệt khi đối mặt với những tổn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Văn học - Anders Olsson cho rằng, nhà văn Han Kang có nhận thức độc đáo và sâu sắc về mối liên hệ giữa cơ thể và tâm hồn, giữa sự sống và cái chết. Lối viết thể nghiệm, giàu chất thơ đưa bà trở thành người tiên phong cách tân cho nền văn xuôi đương đại.

Những tác phẩm được nhiều người đón đọc của nhà văn Han Kang phải kể đến cuốn tiểu thuyết Your Cold Hands (Tạm dịch: Đôi tay lạnh giá của anh), The Vegetarian (Người ăn chay), Greek Lessons (Những bài học tiếng Hy Lạp), Human Acts (Bản chất của người), The White Book (Sách Trắng), I Do Not Bid Farewell (Tôi không nói lời tạm biệt)...

Như vậy, bà Han Kang là người phụ nữ châu Á đầu tiên thắng giải Nobel Văn học đến nay và nhận giải thưởng trị giá 1,1 triệu USD.

Giải Nobel Hòa bình 2024 sẽ được công bố vào chiều nay 11/10.