Thể thao Nhận định, dự đoán Inter Milan vs Udinese: Giữ ngôi đầu bảng Nhận định, dự đoán tỉ số trận Inter Milan vs Udinese diễn ra vào lúc 23h00 ngày 30/3 thuộc vòng 30 Serie A - 2024/25. Báo Quảng Nam phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỉ số.

Trận đấu giữa Inter Milan và Udinese sẽ diễn ra vào lúc 23h00 Chủ nhật, ngày 30/3 (giờ Việt Nam) trên sân vận động San Siro. Inter Milan, đội bóng đang dẫn đầu bảng Serie A và là đương kim vô địch mùa giải trước, sẽ trở lại cuộc đua vô địch sau đợt tập trung quốc tế tháng Ba với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước một Udinese đang thi đấu khá ổn định và đứng ở nửa trên bảng xếp hạng.

Đội hình dự kiến Inter Milan vs Udinese

Inter Milan (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Joaquin Correa, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.

Udinese (4-4-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet, Zemura; Atta, Lovric, Karlstrom, Payero; Lucca, Davis.

Nhận định trận đấu Inter Milan vs Udinese

Inter Milan vẫn đang duy trì được phong độ ấn tượng khi đứng đầu bảng Serie A tính đến trước vòng đấu này. Tuy không còn thể hiện sức mạnh vượt trội và sự ổn định như mùa giải năm ngoái, đội bóng của HLV Simone Inzaghi vẫn cho thấy bản lĩnh trong những thời khắc quan trọng.

Gần nhất, Inter đã có chiến thắng 2-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Atalanta ngay trên sân khách. Ngoài ra, Inter Milan vẫn còn cơ hội đoạt cú ăn ba mùa này khi đã lọt vào bán kết Coppa Italia và vòng tứ kết UEFA Champions League.

Phía bên kia chiến tuyến, Udinese đã cải thiện đáng kể phong độ so với mùa giải trước. HLV Kosta Runjaic giúp đội bóng Friuli trở thành một tập thể đáng xem ở Serie A mùa này, và họ hiện đang xếp ở nửa trên bảng xếp hạng, một thành tích đáng ghi nhận nếu so với cảnh chật vật trụ hạng mùa trước.

Dù vậy, Udinese đã thua trận gần nhất với tỷ số 0-1 trên sân nhà trước Hellas Verona, qua đó bước vào đợt nghỉ quốc tế với tâm lý không thật sự thoải mái.

Thông tin lực lượng Inter Milan vs Udinese

Inter Milan gặp tổn thất lớn về nhân sự khi trung vệ Alessandro Bastoni bị treo giò, tiền đạo đội trưởng Lautaro Martinez gặp chấn thương trong đợt tập trung cùng Argentina và hậu vệ Denzel Dumfries cũng không thể thi đấu do chấn thương đùi. Ngoài ra, Inter cũng không có Zielinski và Carboni, trong khi khả năng ra sân của De Vrij, Darmian, Dimarco và Zalewski còn bỏ ngỏ.

Udinese chào đón thủ thành Maduka Okoye trở lại đội hình chính nhưng sẽ thiếu vắng Roberto Sava và Toure vì chấn thương. Hai cầu thủ quan trọng khác là Alexis Sanchez và Florian Thauvin cũng chưa chắc chắn ra sân do vẫn đang gặp vấn đề về thể lực.

Dự đoán tỷ số trận đấu giữa Inter Milan vs Udinese

Inter Milan dù không thể tung ra đội hình mạnh nhất nhưng chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà vẫn là vượt trội so với Udinese. Udinese thi đấu khá thoải mái khi đã an toàn trên bảng xếp hạng, do đó động lực thi đấu có thể không quá lớn trong chuyến làm khách này. Với tình hình nhân sự và phong độ hiện tại, chiến thắng nhẹ nhàng cho Inter là kịch bản dễ xảy ra.

Dự đoán kết quả: Inter Milan 2-0 Udinese