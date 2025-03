Thể thao Nhận định, dự đoán Lille vs Lens: Derby du Nord Nhận định, dự đoán tỉ số trận Lille vs Lens diễn ra vào lúc 01h45 ngày 31/3 thuộc vòng 27 Ligue 1 - 2024/25. Báo Quảng Nam phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỉ số.

Trận "Derby du Nord" giữa Lille và Lens sẽ diễn ra vào lúc 01h45 ngày 31/3 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Stade Pierre-Mauroy.

Lille đang nỗ lực cạnh tranh cho một suất tham dự UEFA Champions League, nhưng phong độ không ổn định gần đây khiến họ gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, Lens đang có những kết quả tích cực gần đây, dù trải qua nhiều biến động cảm xúc do vấn đề cá nhân của HLV Will Still.

Đội hình dự kiến Lille vs Lens

Lille (4-2-3-1): Chevalier; Mandi, Diakite, Ismaily, Gudmundsson; Andre, And. Gomes; Bakker, Ang. Gomes, Haraldsson; David.

Lens (3-4-3): Ryan; Gradit, Juma Bah, Medina; Aguilar, Mendy, El Aynaoui, Deiver Machado; Sotoca, Said, Agbonifo.

Nhận định trận đấu Lille vs Lens

Lille đang trải qua chuỗi trận đáng thất vọng khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trước khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế tháng Ba, Lille đã phải chịu hai thất bại trong ba trận gần nhất tại Ligue 1, bao gồm trận thua 0-1 trước Nantes và trận thua đậm 1-4 trước Paris Saint-Germain.

Cùng với việc bị loại khỏi UEFA Champions League sau trận thua Borussia Dortmund, Lille rõ ràng cần một chiến thắng trong trận derby này để vực dậy tinh thần và tiếp tục cuộc đua vào top 4.

Bên kia sân, Lens đang dần tìm lại phong độ tốt với hai chiến thắng liên tiếp trước kỳ nghỉ quốc tế. Đội khách đã có màn trình diễn xuất sắc khi giành chiến thắng 1-0 trước Marseille ngay tại Stade Velodrome và tiếp tục đánh bại Rennes, đội bóng đang có phong độ cao, trên sân nhà.

Những kết quả tích cực này diễn ra trong bối cảnh HLV Will Still vắng mặt do vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của vợ ông, và Lens dường như đang lấy cảm hứng từ những khó khăn ấy để chơi quyết tâm hơn.

Thông tin lực lượng Lille vs Lens

Lille bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của trung vệ Alexsandro do án treo giò. Ngoài ra, họ còn thiếu Santos do chấn thương, và có những nghi ngờ về khả năng ra sân của Thomas Meunier, Edon Zhegrova, Osame Sahraoui và cả Samuel Umtiti lẫn Mbappe.

Lens cũng gặp tổn thất đáng kể khi không có Jhoanner Chavez và Martin Satriano vì chấn thương. Remy Labeau cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận derby quan trọng này.

Dự đoán tỷ số trận đấu giữa Lille vs Lens

Derby du Nord luôn diễn ra quyết liệt và giàu cảm xúc. Lille sở hữu lợi thế sân nhà cùng hàng công chất lượng nhưng lại đang gặp nhiều khó khăn về phong độ. Lens chơi chắc chắn, phản công hiệu quả và đang có tinh thần rất tốt nhờ chuỗi trận thành công gần đây. Một trận đấu đôi công, hấp dẫn với bàn thắng chia đều cho cả hai đội là kịch bản có thể xảy ra.

Dự đoán kết quả: Lille 1-1 Lens