Quốc phòng - An ninh Nhặt được nhẫn vàng và hơn 40 triệu đồng, một phụ nữ đem trả người đánh rơi (QNO) - Đó là chị Phan Thị Hằng (SN 1985, trú thôn Việt An, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức).

Công an xã Bình Lâm tiếp nhận túi xách do chị Phan Thị Hằng nhặt được. Ảnh: Công an xã Bình Lâm

Đại úy Nguyễn Thế Tùng - Trưởng Công an xã Bình Lâm cho biết, vào khoảng 8 giờ ngày 2/6/2025, khi đang đi trên quốc lộ 14E (đoạn gần chợ Việt An) thuộc địa phận thôn Việt An, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, chị Phan Thị Hằng đã phát hiện 1 chiếc túi xách màu trắng bị rơi bên lề đường.

Trong túi xách có số tiền mặt hơn 40 triệu đồng và 1 chiếc nhẫn vàng cùng một số giấy tờ tùy thân quan trọng như căn cước công dân mang tên N.T.L. (trú xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Ngay sau khi nhặt được, chị Phan Thị Hằng đã nhanh chóng mang tài sản đến trình báo và giao nộp cho Công an xã Bình Lâm.

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng và hiệu quả của lực lượng Công an xã Bình Lâm (sau khoảng 20 phút kể từ khi Công an xã tiếp nhận thông tin sự việc), chủ nhân của chiếc túi xách (chị N.T.L., trú tại xã Quế An, Quế Sơn) đã được mời đến trụ sở để nhận lại toàn bộ tài sản.

May mắn nhận lại được toàn bộ tài sản và giấy tờ đánh rơi, chị N.T.L. bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với chị Phan Thị Hằng và lực lượng công an địa phương đã kịp thời hỗ trợ.

Đại úy Nguyễn Thế Tùng cho biết, hành động của chị Phan Thị Hằng là minh chứng cho tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm với cộng đồng.