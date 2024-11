Nhiều doanh nghiệp Quảng Nam xúc tiến thương mại tại Thái Lan

Tham dự sự kiện có gần 40 doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành gồm TP.Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Tiền Giang, Tây Ninh, Kiên Giang… Riêng Quảng Nam có 9 doanh nghiệp tham dự.

Sản phẩm được giới thiệu bao gồm nông sản, thực phẩm chế biến, trà, cà phê, đồ khô, gia vị, dược phẩm, thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng, thời trang... Hầu hết sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế, đặc biệt là những sản phẩm sạch - hữu cơ, thân thiện môi trường.

Ngoài tham quan, mua sắm, khách hàng còn được trải nghiệm hoạt động mặc áo dài lụa Việt Nam chụp hình lưu niệm; tìm hiểu nghệ thuật nặn tò he của nghệ nhân…

Theo ITPC, những năm qua đơn vị phối hợp chặt chẽ với Central Retail Việt Nam tổ chức các hoạt động kết nối giao thương thông qua Tuần lễ giới thiệu sản phẩm Việt Nam, các chương trình xúc tiến xuất khẩu và đưa hàng hóa Việt Nam vào hệ thống phân phối của Tập đoàn Central Group ở Việt Nam, Thái Lan...

Tuy nhiên, Tuần hàng Việt Nam tại Udon Thani là sự kiện đầu tiên được tổ chức bên ngoài Việt Nam. Qua đó không chỉ kết nối giao thương, quảng bá hình ảnh, văn hóa đặc sắc của Việt Nam đến người tiêu dùng mà giúp hàng Việt có cơ hội thâm nhập sâu hơn vào thị trường Thái Lan thông qua hệ thống phân phối lớn. Điều này càng ý nghĩa khi Udon Thani có hơn 60 nghìn kiều bào gốc Việt và hơn 15 nghìn người Việt đang sinh sống.

Ông Hường Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Nam nhìn nhận, sự kiện là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Quảng Nam tìm hiểu thị trường, nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, thiết lập quan hệ bạn hàng, ký kết hợp đồng…

Đặc biệt, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư hướng đến tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm OCOP thế mạnh, tiềm năng của Quảng Nam vào thị trường Thái Lan theo đường chính ngạch một cách bền vững.

“Các doanh nghiệp, hợp tác xã được lựa chọn tham gia chương trình đều là chủ thể sản phẩm OCOP có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, có năng lực xuất khẩu, sản xuất kinh doanh mặt hàng OCOP có mẫu mã và chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.

Hy vọng Tuần hàng Việt Nam tại Udon Thani sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Quảng Nam quảng bá, giới thiệu sản phẩm hiệu quả, mở đường cho việc thâm nhập vào thị trường Udon Thani, rộng hơn là Thái Lan trong tương lai, góp phần nâng cao vị thế sản phẩm nông sản Quảng Nam trên thị trường quốc tế” - ông Minh nói.

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn doanh nghiệp Quảng Nam cũng tham gia các hoạt động bên lề như làm việc với Tập đoàn The Mall Group và khảo sát hệ thống chuỗi siêu thị Gourmet của tập đoàn này tại Bangkok; làm việc với Tập đoàn Central Retail và khảo sát hệ thống chuỗi siêu thị Tops Market của tập đoàn tại Bangkok.

Ngoài ra, tham gia chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với nhà nhập khẩu, nhà phân phối Thái Lan; làm việc với Hội đồng doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam, Hội người Việt tỉnh Udon Thani; khảo sát hệ thống siêu thị của Central Group tại Udon Thani… Sự kiện sẽ kéo dài liên tục đến hết ngày 10/11.

Các đơn vị Quảng Nam tham dự Tuần hàng Việt Nam tại Udon Thani 2024 gồm: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Quý Thu (Quế Sơn), Công ty TNHH Thực phẩm Mẹ Mít Hội An, Công ty TNHH Tường Vy (Nông Sơn), Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa (Đại Lộc), Công ty TNHH TM&TH Tâm Lộc (Núi Thành), Công ty TNHH Sâm trúc Nam Trà My, Hợp tác xã Mo cau Đất Quảng (Tiên Phước), Công ty TNHH MTV Bảo Ly (Tam Kỳ), Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.