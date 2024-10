Kinh tế ‏ Những điểm sáng của kinh tế Đà Nẵng ‏ Theo Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2024 đạt 23.814 tỷ đồng, trong đó vốn ngoài nhà nước đạt gần 15 nghìn tỷ đồng, chiếm 62,7% tổng vốn đầu tư, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn - một biểu tượng mới của Đà Nẵng đang được Sun Group xây dựng. Ảnh XUÂN LAN

Bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, 9 tháng đầu năm nay thành phố đã phục vụ 8,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 33,3% so cùng kỳ năm 2023, vượt mục tiêu đón 8,4 triệu khách du lịch cả năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 3,2 triệu lượt, tăng 30,6%; khách trong nước đạt 5,5 triệu lượt, tăng gần 35% so cùng kỳ 2023.

“Năm 2019 là thời kỳ đỉnh cao của du lịch Đà Nẵng khi đón gần 8,7 triệu lượt khách, trong đó có 3,5 triệu lượt khách quốc tế và 5,2 triệu lượt khách trong nước, mang về nguồn thu gần 31 nghìn tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm là cao điểm khai thác khách Đông Bắc Á, Ấn Độ, Bắc Âu, Mỹ... cho nên kỳ vọng du lịch Đà Nẵng sẽ cán mốc 10 triệu khách năm 2024” - bà Hoài An chia sẻ.

Du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ là điểm sáng của kinh tế Đà Nẵng, nâng tỷ trọng khu vực dịch vụ từ 70,02% của 9 tháng năm 2023 lên 70,76% trong 9 tháng năm 2024. Nổi bật như Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills vừa đưa vào vận hành trò chơi máng trượt thứ 3 với hệ thống tàu lượn siêu tốc cao cấp tại khu vui chơi trong nhà Fantasy, trị giá 278 tỷ đồng.

Ngành xây dựng và hoạt động kinh doanh bất động sản sau khi được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thị trường vốn, thủ tục hành chính… cũng gia tăng đầu tư với mức tăng trưởng lần lượt là 215,6% và 19,4%.

Tiêu biểu là Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn, một biểu tượng mới của thành phố, quy mô 3.265 tỷ đồng, được Sun Group thực hiện đến nay hơn 399 tỷ đồng...

Hiện nay, Đà Nẵng đang triển khai rất nhiều công trình trọng điểm như các dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu; cải tạo, nâng cấp quốc lô 14B đoạn qua Đà Nẵng; nâng cấp Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng với tổng mức đầu tư 789 tỷ đồng; khu chung cư nhà ở xã hội tại đường Vũ Mộng Nguyên đầu tư 224 tỷ đồng, đã thực hiện 119 tỷ đồng...

Trong bối cảnh thu hút đầu tư trong nước khó khăn, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm 18% so cùng kỳ 2023, thì chính các “trụ đỡ” trên đã giúp GRDP của Đà Nẵng quý III năm 2024 tăng 8,59% so cùng kỳ 2023.

Tính chung 9 tháng đầu năm, GRDP của thành phố tăng 6,47%, quy mô kinh tế đạt 111.589 tỷ đồng, mở rộng hơn 11.726 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thứ 17/63 tỉnh, thành và dẫn đầu khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Kinh tế tăng trưởng cao đã góp phần giúp Đà Nẵng thu ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm đạt 19.112 tỷ đồng, tăng gần 31% so cùng kỳ, hoàn thành chỉ tiêu cả năm 2024 .