Chính trị Những đơn vị thuộc diện sáp nhập, giải thể không phải do yếu kém, hay người này xuống chức là do yếu kém (QNO) - Chiều nay 23/12/2024, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy Quảng Nam về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” họp phiên thứ hai để cho ý kiến đối với các vấn đề liên quan.

Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết quán triệt một số chủ trương, định hướng của Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18. Ảnh: N.Đ

Tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết quán triệt một số chủ trương, định hướng của Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Bình trình bày dự thảo Đề án tổng thể đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện. Lãnh đạo các sở ngành liên quan có báo cáo, phản ánh tâm tư tình cảm của cán bộ, công nhân viên và những đề xuất, kiến nghị.

Dự kiến giảm 21,4% đầu mối bên trong

Ở khối chính quyền, bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo cho biết, theo kế hoạch định hướng của UBND tỉnh, các sở ngành đã có phương án chi tiết để thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất đối với các cơ quan, tổ chức liên quan. Các địa phương cấp huyện cũng đã gửi phương án đề xuất về Ban Chỉ đạo, qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu.

Đối với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, theo phương án sẽ có 5 sở ngành sắp xếp theo đúng định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương và một sở tỉnh thực hiện thêm là Sở Ngoại vụ.

Về việc tổ chức lại các sở ngành, sẽ có 4 đơn vị nhận thêm nhiệm vụ mới (Y tế, GD-ĐT, Ban Dân tộc, Sở Công thương).

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Bình trình bày dự thảo Đề án tổng thể đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện. Ảnh: N.Đ

Các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, theo phương án chung của tỉnh sẽ giảm 1 đầu mối. Đối với các tổ chức bên trong của các sở ngành, thì trên cơ sở định hướng khung của Ban Chỉ đạo Trung ương, từ định hướng của UBND tỉnh, trừ Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, đến nay các sở ngành, đã có phương án sắp xếp chính thức gửi về Sở Nội vụ.

“Dự kiến giảm 21,4% đầu mối bên trong cơ quan, đơn vị; như vậy vượt so với định hướng của Trung ương” - bà Hoa chia sẻ.

Đối với cấp huyện, giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa cho biết, theo phương án sẽ giảm 34 phòng chuyên môn cấp huyện, giảm tối thiểu 5 đơn vị sự nghiệp công lập của huyện.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cho rằng, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được thực hiện lần này cần nhất quán quan điểm là gắn với sàng lọc đội ngũ cán bộ. Có như vậy mới thực hiện hiệu quả chủ trương của Trung ương.

Ví dụ, sau khi hai phòng sáp nhập lại, một đồng chí trưởng phòng chuẩn bị nghỉ hưu, và một đồng chí có khả năng làm trưởng phòng, nhưng sẽ không được lựa chọn nếu không đáp ứng được năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt. Sắp xếp phải gắn với sàng lọc, lựa chọn được cán bộ tốt thì mới có bộ máy tinh gọn, mạnh; chứ không nên giữ quan điểm nhập cơ học.

“Quan điểm chỉ đạo là như vậy, kể cả một số Phó Giám đốc sở ngành nếu làm việc cầm chừng, sợ sai, né tránh, đùn đẩy không dám làm thì lần này sẽ “mời thôi”. Nếu cứ để thì bộ máy sẽ không mạnh. Sau sắp xếp, đã ít người làm lại, mà cán bộ lãnh đạo không năng động thì không thể giải quyết tốt công việc được.

Lần này, chúng ta cương quyết thực hiện theo quan điểm chỉ đạo này. Các đồng chí đứng đầu sở ngành nắm, có quan điểm chỉ đạo sắp xếp ở cấp dưới theo hướng đó. Vì việc lớn, vì sau này có tổ chức bộ máy mạnh hơn, cán bộ tiên phong hơn” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu.

Đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT phát biểu tại phiên họp. Ảnh: N.Đ

Không phải kết thúc chức năng, nhiệm vụ…

Chia sẻ với tâm tư tình cảm của đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan, theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, là cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đòi hỏi trách nhiệm, trước hết trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp. Với tinh thần, sau sắp xếp tổ chức bộ máy phải “tinh – gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả”; để tạo ra sự chuyển biến tích cực về tổ chức, đội ngũ cán bộ sau này.

Những người hạn chế, yếu kém về năng lực sẽ không còn xem khu vực nhà nước là “vùng trú chân an toàn”, đảm bảo cuộc sống tới già. Sắp xếp, sáp nhập lại chức năng, tổ chức bộ máy, nhiệm vụ để làm tốt hơn, chứ không phải những đơn vị bị sáp nhập, giải thể là do yếu kém, người này xuống chức là do yếu kém.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, hoan nghênh tinh thần vào cuộc của các sở ngành. Đồng thời cho rằng, chắc chắn không thể tránh khỏi những tâm tư (đặc biệt là hai sở phải kết thúc hoạt động là Sở Ngoại vụ và Sở LĐ-TB&XH), nhưng các đồng chí phát huy tốt vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Đến thời điểm này, có ý kiến này, ý kiến kia, nhưng chưa xuất hiện các vấn đề quá phức tạp trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nêu rõ, đây là việc sắp xếp, phân phối lại chức năng, nhiệm vụ chứ không kết thúc chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh lịch sử của cơ quan của mình; chỉ sắp xếp đầu mối cho tinh gọn, phù hợp hơn.

Theo đó, đề nghị lãnh đạo các sở ngành liên quan truyền đạt ý kiến của Ban Chỉ đạo cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị, tạo nhận thức nhất quán về chủ trương sẽ chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, bố trí sắp xếp lại cho phù hợp hơn chứ công việc không thay đổi.

Liên quan đến biên chế, Trưởng ban Chỉ đạo Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất giao theo số đang có mặt làm việc. Dự phòng cho yêu cầu giảm biên chế của Trung ương. Chắc chắn rằng, sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Trung ương sẽ có hướng dẫn về tinh giản biên chế, chứ không thể để biên chế như hiện nay. Sau này nếu được giao thêm biên chế thì có phương án để các sở ngành được tuyển dụng, cũng phù hợp với xu hướng thực hiện chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Quang cảnh phiên họp chiều 23/12. Ảnh: N.Đ

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhắc lại tinh thần sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm mục tiêu “tinh – gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả”. Sắp xếp tổ chức công việc lại, có nghĩa có những nơi phải giảm rất nhiều, nhưng cũng có những nơi có thể giữ nguyên, thậm chí có những nơi tăng lên về số biên chế và số đầu mối.

Đồng thời lưu ý, có những nơi quan trọng, sở ngành thêm chức năng nhiệm vụ thì phải tăng đầu mối và biên chế, miễn là trong tổng thể biên chế có giảm.