Bạn cần biết

Những tiêu chí lựa chọn vải may đồng phục công ty đúng chuẩn bạn cần biết

(PR) - Để chọn được vải may đồng phục đẹp, chất lượng đúng với nhu cầu, mong muốn của mình không phải là việc đơn giản, nhất là khi bạn đặt may với số lượng lớn. Theo quan niệm của nhiều người, màu sắc hoặc thiết kế là yếu tố quan trọng quyết định rằng bộ đồng phục đó có hoàn hảo hay không. Tuy nhiên, trên thực tế chất liệu vải may mới là vấn đề chính yếu mà bạn cần lưu tâm nhiều nhất.