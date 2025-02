Chính trị Những xã nào chưa thực hiện số hóa Sổ hộ tịch? (QNO) - Theo Sở Tư pháp, các xã chưa thực hiện gồm Sông Kôn, Zà Hung (Đông Giang) và Trà Mai (Nam Trà My).

Bên cạnh đó, hiện có 24 xã/phường thực hiện số hóa Sổ hộ tịch đạt dưới 10%; 73 xã/phường/thị trấn đạt dưới 50%.

Các địa phương thực hiện đạt tỷ lệ rất thấp, tiến độ thực hiện chậm gồm: Đông Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Điện Bàn, Hội An.

Đến nay, Quảng Nam đã hoàn thành số hóa 642.806/1.443.893 dữ liệu hộ tịch (đạt 44,5%).

Có 4/17 huyện đã hoàn thành gồm Tiên Phước, Phước Sơn, Hiệp Đức (hoàn thành 100% toàn huyện), huyện Đại Lộc (chỉ còn 1 xã Đại Tân đạt 90%).

Có 57/233 xã đã hoàn thành số hóa, gồm: 14 xã của huyện Tiên Phước, 12 xã của huyện Phước Sơn, 10 xã của huyện Hiệp Đức, 16 xã của huyện Đại Lộc, 2 xã của Nam Giang, 1 xã của Tam Kỳ, 1 xã của Đông Giang, 1 xã của Núi Thành.

Theo đánh giá, Quảng Nam là 1 trong 6 tỉnh chưa hoàn thành số hóa Sổ hộ tịch. Ngày 14/2, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 1173 về việc thực hiện đợt cao điểm 20 ngày hoàn thành số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh, từ ngày 20/2 đến hết 11/3/2025. Tỉnh phấn đấu hoàn thành số hóa sổ hộ tịch trước ngày 12/3/2025.