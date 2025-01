Nông nghiệp Nông dân Thăng Bình phấn khởi vì kiệu được giá Nông dân ở huyện Thăng Bình phấn khởi vì vụ thu hoạch này kiệu được giá, có thêm thu nhập dịp tết.

Người dân Thăng Bình cắt kiệu lá lấy củ bán cho thương lái. Ảnh: P.H

Dạo quanh các cánh đồng cát trắng ở thôn Tất Viên (xã Bình Phục), thôn Vân Tây (xã Bình Triều), nông dân đang khẩn trương thu hoạch củ kiệu bán cho thương lái để lấy đất trồng đậu phụng và kiệu giống vụ sau. Năm nay, giá kiệu dao động từ 30 - 35 nghìn đồng/kg.

Bà Hồ Thị Lựa (tổ 9, thôn Vân Tây, xã Bình Triều) cho biết, tháng Bảy âm lịch gia đình bà bắt đầu xuống giống 7 sào kiệu, đến tháng đầu tháng Chạp thì thu hoạch củ. Chi phí đầu tư cho trồng kiệu khoảng 7 triệu đồng, không tính tiền củ kiệu giống được gia đình giữ lại từ năm trước.

“Năm nay, thời tiết nắng nóng kéo dài nên cây kiệu chậm phát triển và ra củ nhỏ, đến thời kỳ thu hoạch thì gặp mưa nên kiệu dễ mắc các bệnh nấm thân. Mấy năm trước, kiệu được mùa, được giá, tôi thu được khoảng 60 triệu đồng, năm nay ước được khoảng 30 triệu đồng” - bà Lựa nói.

Thương lái thu mua kiệu của người dân. Ảnh: P.H

Anh Đỗ Đức Mỹ (xã Bình Phục, một người chuyên thu mua kiệu) cho biết, mỗi ngày anh mua hơn 1 tấn củ kiệu của người dân các xã trong huyện. Củ kiệu được mua với giá dao động từ 30 - 35 nghìn đồng/kg.

“Củ kiệu sau khi được chọn mua, tôi mang về giũ sạch đất, phân loại và phân phối cho các cơ sở bán lẻ ở các tỉnh, thành phố của miền Trung. Củ kiệu trồng ở vùng đất Thăng Bình có mùi vị thơm ngon, được nhiều người dân mua về muối chua để ăn kèm với các món khác trong ngày Tết Nguyên đán” - ông Mỹ chia sẻ.

Anh Mỹ dùng rổ nhựa để làm rơi lớp đất cát bám vào củ kiệu. Ảnh: P.H

Ông Nguyễn Ba - Chủ tịch UBND xã Bình Triều cho biết, toàn xã có khoảng 25ha đất trồng kiệu, so với mọi năm thì năm nay cây kiệu cho năng suất thấp hơn do thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, so với trồng các loại cây hoa màu khác thì kiệu đem lại thu nhập cao và ổn định hơn.

Được biết, huyện Thăng Bình là nơi có diện tích trồng kiệu lớn nhất của tỉnh, phân bố chủ yếu ở các xã Bình Triều, Bình Phục, Bình Sa; trong đó xã Bình Phục là nơi có diện tích đất trồng kiệu lớn nhất huyện với khoảng 120ha. Đầu tháng Chạp là thời điểm người dân trên địa bàn huyện bước vào kỳ thu hoạch củ kiệu để bán cho thương lái phân phối đi các tỉnh, thành phố trong cả nước.